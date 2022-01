Exoneran a un matrimonio en Marín de devolver 155.000 €

El matrimonio formado por C. S. y B. J. pasó por un bache del que pensaban recuperarse. Con dos niños pequeños a cargo, ella se quedó sin trabajo, y aunque confiaba en encontrarlo, fueron pasando los años. El mercado laboral pasa una dura factura siempre a las mujeres, primero, y más a las que necesitan conciliar vida laboral y familiar. Para capear esa mala racha acudieron a préstamos que, pasado el tiempo, les resultó imposible asumir con un solo sueldo. El bache se convirtió en un socavón del que fue imposible salir. La cuantía fue subiendo, hasta que esta pareja vio que no podía más.

Pero se acogieron a la Ley de Segunda Oportunidad, y el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Marín, (Pontevedra, Galicia) dictó el conocido como Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), que los liberó de una deuda de 154.496 euros, en un caso tramitado por el despacho especializado Repara tu Deuda Abogados.

Ana Isabel García, responsable de su departamento jurídico, nos explica que “fue una deuda de años acumulando pequeños préstamos, cuya cantidad se fue incrementando porque les hacían refinanciaciones o bien ampliaban el crédito. Sin embargo, no encontraban salida a su situación. Por ello decidieron empezar el proceso para acogerse a esta legislación”.

Sostiene que la Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015, aprobada “por un imperativo de la UE” y que pese a ser aún “una gran desconocida”, desde entonces “cada vez más personas acuden a Repara tu Deuda Abogados en busca de una salida a sus problemas”. Cuantifica en más de 18.000 los particulares y autónomos que han empezado el proceso para lograr tener una segunda oportunidad y cancelar las deudas contraídas a las que no pueden hacer frente.

En Galicia la cifra se sitúa entre los seiscientos y los setecientos representados, cuyo lastre pendiente se sitúan entre los 150.000 y los doscientos mil euros. ¿En total? No han computado esa cifra, pero si multiplicamos esos promedios podrían rondar los 120 millones de euros.

En la actualidad Repara tu Deuda Abogados ha logrado alcanzar los 68 millones de euros exonerados a sus clientes. Su previsión es que esta cifra continúe creciendo ya que cada vez más personas conocen que existe una legislación que les permite empezar desde cero sin deudas.

Desde este despacho, que centra su actividad exclusivamente en la aplicación de esta legislación –y es pionero en ella– Ana Isabel García nos explica que “las personas endeudadas deben ser conscientes de que tienen esta opción para poder empezar de cero, y no arrastrar esta deuda durante toda su vida”.

Nos explica las claves de este proceso: “Es similar al concurso de acreedores de una empresa, autónomos o personas físicas, con la peculiaridad de que si se reúnen unos requisitos y todo funciona debidamente, se puede conseguir la cancelación de todas las deudas de esa persona”.

La ley plantea como requisitos, primero, que no pueden superarse los cinco millones de euros; que no se hayan cometido delitos socioeconómicos en un plazo de diez años; que antes de acudir al juzgado se debe haber intentado llegar a un acuerdo en un procedimiento extrajudicial de pagos; y, sobre todo, “el elemento esencial que tienen en cuenta todos los jueces es que sean deudores de buena fe, que no oculten bienes, información o documentos”, alega la directora del despacho.

Si cumplen todos estos requisitos, se considerará que el concurso no es culpable. “Al final, lo que más se mira es que estas personas que se han endeudado puedan demostrar que no es que voluntariamente hayan querido llegar a esta situación, sino que por circunstancias de la vida, como problemas de salud que impiden trabajar, divorcios, quienes se quedan sin empleo, o los dueños de negocios afectados por las restricciones por la covid y los autónomos... hay muchas casuísticas que llevan al sobreendeudamiento”, apunta.

Demostrar que no pueden salir de ese hoyo es la labor de los abogados de su despacho. “No es que no quieran pagar, es que no pueden”, destaca Ana Isabel García: “Muchos nos dicen que tienen que elegir entre pagar los gastos de sus hijos, de la vivienda, de los suministros, que las deudas”.

Los impagos siguen al alza. Si en 2015 apenas 40 personas físicas acudían a los juzgados para pedir el concurso y la exoneración de deudas en toda Galicia, en 2020 eran más de doscientas. Y prevén que al cierre de 2021 serán más, porque “a consecuencia de la pandemia el sobreendeudamiento ha ido a más, por los Erte, por el retraso en los ingresos, sueldos que no llegaban o restricciones sobre la actividad.