Experiencia enriquecedora como cooperante no Sáhara

Eva Neira levaba tres anos colaborando con Médicos do Mundo en Galicia e non se chegara a plantexar o da cooperación fóra do país.De repente xurdiu un voluntariado de comunicación audiviovisual, e ela como xornalista non o dubidou. “A verdade é que en Médicos do Mundo soe haber case sempre voluntariados sanitarios e quizais por iso nunca mo plantexara”, afirma. Tras coñecer o proxecto e o contexto decidiu presentarse para ese posto de cooperación.

O destino de Eva foron os campamentos de refuxiadas saharauis na hamada argenila, preto da cidade de Tinduf, unha zona considerada como a máis inhospita do deserto do Sáhara. A actividade que foi a facer está enmarcada dentro dun plan estratéxico. “No meu caso foi breve, pero non supón só ir a ver como funcionan as cousas senón empoderar as poboacións refuxiadas”, destaca.

En Médicos do Mundo a gran maioría dos cooperantes son persoal sanitario xa que unha atención sanitaria directa é o que se plantexa máis urxente e cubre necesidades concretas como é a creación de infraestructuras para que esas poboacións poidan ser independentes e poidan construir o seu futuro e o seu sistema sanitario e de educación. Non obstante, hai outros perfís máis variados. “O de comunicación sempre se sitúa nun segundo plano, pero eu penso que é unha labor importante que permite difundir o que pasa nestes países”, destaca.

a súa experiencia como cooperante. A andanza comezou no mes de febreiro e tivo unha duración de tres semanas. A situación de seguridade estaba un pouco inestable porque houbera un aviso terrorista no mes de decembro. Isto fixo que estivera no lugar menos tempo do que estaba pensado.

Eva conviviu nunha poboación refuxiada que reside no lugar dende fai 44 anos, “polo que me afrontei a un contexto moi tranquilo en cuestión de seguridade, a pesar da alerta”. A xornalista cooperante foi apoiar unha campaña que comezara a facer o equipo de xénero de Médicos do Mundo no Sáhara, que consistía na posta en valor do traballo que fan as mulleres sanitarias. A dureza do refuxio prolongado recae especialmente sobre as mulleres que se encargan de todo o traballo da casa e de coidado de persoas, unido ao traballo en hospitais, dispensarios, escolas, etc.

A campaña xurde da Unión de Mulleres Saharauis, unha organización de masas vinculada ao Fronte Polisario para identificar que necesidades tiñan esas mulleres e intentar axudalas en cuestión de recoñecemento. Eva centrouse na na parte audiovisual da campaña. Un traballo “moi interesante” no que as propias mulleres se encargaban de preparar e realizar as entrevistas. A idea final é facer unha exposición con fotos e videos das sanitarias contando as súas historias, algo que está pendente de facer pola situación do país e porque o verán é moi duro nos campamentos.

Pensando en repetir o voluntariado noutro país. Para a xornalista, este periodo resultou ser unha experiencia enriquecedora. “Coñecín a mulleres incribles; foi unha sorte poder falar con elas e escoitar as súas vivencias”, afirma. Asimesmo coas altas medidas de seguridade puido sentirse segura e sen ter que afrontarse a ningunha situación que a puxera en risco.

Eva regresou a Santiago unha semana antes de que decretasen o estado de alarma porque coincidía con que se lle remataba o voluntariado. Aquí xa estaban as cousas un pouco revoltas “pero aos campamentos o virus tardou un ou dous meses máis en chegar”, di.

As súas intencións son seguir como voluntaria en Médicos de Mundo Galicia. Asimesmo espera poder ir a outros países como cooperante aínda que coa situación actual non ten nada na súa mente.

Para emprender unha acción voluntaria como é o seu caso débese valorar a parte positiva e a negativa. “Hai que informarse ben xa que de primeiras non coñecemos a situación á que nos afrotamos”, conta. Seguridade e interés sería o esencial para aquelas persoas que estean interesadas en algo así.