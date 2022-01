Exposición sobre Graduados Sociais na Escola de Relacións Laborais

USC. Dende onte e durante todo o mes de xaneiro a exposición sobre a responsabilidade de Graduado Social para o emprendemento e a Axenda 2030 pódese visitar na Escola Universitaria de Relacións Laborais da Universidade de Santiaago (USC). Trátase dunha acción divulgativa dentro do proxecto que financia a Deputación da Coruña, e componse de seis paneis que forman un tríptico xigante e conteñen información sobe a profesión dos graduados sociais, o seu apoio ao emprendemento e o traballo en prol dos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable. O obxectivo é promover a precolexiación dos estudantes no Colexio de Graduados Sociais, de xeito que vaian coñecendo as vantaxes que supón e disfrutando do apoio dos seus futuros colegas no desenvolvemento da súa carreira profesional. ecg