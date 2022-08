Fallece un vecino en una parcela cuando trabajaba en unas colmenas

Tragedia. Un vecino de Vigo falleció en una finca particular de su propiedad, en la parroquia de Candeán, cuando trabajaba en unas colmenas. Con todo, fuentes policiales precisaron que todo apunta a una muerte natural. Los hechos ocurrieron en la noche del pasado lunes, cuando fue movilizado el 061 para acudir a la finca. El personal sanitario no pudo acceder debido a la proximidad del hombre a las colmenas, ya que no disponía del equipamiento adecuado, por eso, desde el 112 Galicia, se dio aviso a los bomberos de Vigo, que pudieron entrar con la vestimenta adecuada para recoger el cuerpo. Cuando localizaron al hombre, no pudieron hacer nada para salvarlo. ECG