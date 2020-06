Fallece una mujer de 42 años atropellada en Marín

FATALIDAD. Una mujer de 42 años murió ayer en Marín después de ser atropellada por un coche mientras cruzaba la carretera. El accidente se produjo sobre las once de la mañana, según ha informado el 112 Galicia, en la calle Concepción Arenal, situada en el núcleo urbano de este municipio pontevedrés. Las primeras investigaciones apuntan a que la víctima cruzó la calle por una zona que no estaba habilitada y no se dio cuenta de la cercanía del coche que finalmente no pudo evitar el atropello y el fatal suceso.

Al lugar se trasladó una ambulancia medicalizada del 061 pero el personal sanitario no pudo hacer nada por salvar la vida de la mujer.

se abrió una investigación para esclarecer las causas

Por otra parte, policías de Lugo tuvieron que acudir en auxilio de un octogenario que no se podía levantar del suelo en su casa y al que su mujer no podía ayudar y a una sexagenaria incapaz de moverse por sus propios medios en su domicilio. rma