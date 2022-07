Familia de las víctimas del accidente de Angrois: “La justicia lenta no es justicia”

En la manifestación también participaron los nacionalistas Néstor Rego y Ana Miranda. Los parlamentarios nacional y europea del BNG mostraron su apoyo a las víctimas y señalaron que no abandonarán la lucha “justísima” de los familiares, haciendo hincapié en la necesidad de una comisión de investigación independiente.

Rego explicó que hace meses se aprobó en el Congreso de los Diputados la creación de una nueva comisión parlamentaria, “que se paralizó a petición de las familias, porque querían esperar al juicio, que se preveía para marzo, para añadir a la comisión los elementos que saliesen a la luz en el proceso judicial. “En la comisión anterior no se dio toda la información que debería haberse dado”, aseveró.

Tanto Rego como Miranda coincidieron en destacar el “trabajo conjunto” del BNG con las familias y criticaron la inacción de los Gobiernos central y autonómico, a los que acusaron de “complicidad descarada”.

“No es normal que nueve años después siga el caso abierto y no se haya depurado ningún tipo de responsabilidad política ni judicial”, censuró Ana Miranda, que incidió en el hecho de que la UE haya reconocido que “la comisión de investigación no fue independiente y que no escuchó a las víctimas”.