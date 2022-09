Familiares de Déborah piden a retirada do equipo de investigación

Vigo. Os letrados da familia de Déborah Fernández Cervera, a moza viguesa que apareceu morta nunha cuneta do Rosal en 2002, pediu á xuíza a retirada do actual equipo investigador da causa, que leva no caso dende hai máis de 20 anos. Expoñen que “o achado do cartapacio recente non é máis que outra neglixencia dese equipo policial”, a máis grave xunto coa de non poñer disposición do xulgado o ordenador de Déborah, ou o recente descubrimento dun móbil que podería ser seu e cuxo contido nunca foi analizado pola policía.

Nun comunicado, os avogados expresaron que o equipo non pode seguir “nin un segundo máis” intervindo neste procedemento, que “xa é tarde” e que “pouco ou quizá nada” queda por facer, pero reiteran a esixencia de que o equipo investigador sexa retirado do caso e que o que quede por facer se encomende á Garda Civil. ECG