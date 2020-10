Familias de alumnado con necesidades específicas

críticas. La plataforma de familias de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo Dereitos, Non Parches critica el documento de la Consellería de Educación sobre cómo prevenir el contagio de la covid-19 entre estos estudiantes por considerarlo “discriminatorio, ineficiente, incompleto y contradictorio”.

El texto fue publicado el 23 de septiembre y la organización asegura que “no aporta soluciones a los problemas provocados por la situación de pandemia en el contexto educativo”. Por el contrario, indican, “promueve la asunción de medidas profundamente discriminatorias”.

La asociación se muestra preocupada por el punto en el que “se autoriza a la creación de unidades de educación especial en centros ordinarios para agrupar en ellas al alumnado con diversidad funcional o trastornos graves de conducta”.

Esta medida, a la que no encuentran “justificación sanitaria de ningún tipo”, afirman que es “contraria” al artículo 24 de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, un convenio de las Naciones Unidas que España ratificó en 2008.

Y añade la plataforma que la creación de este tipo de aulas “no es una decisión que se pueda delegar en la autonomía de los centros en función de criterios organizativos, como da a entender el protocolo”.

Retirada inmediata. En un modelo de instancia dirigido al titular del departamento autonómico, el popular Román Rodríguez, y que ya fue presentado ante la administración por organizaciones como Fegadah, Foanpas, Asperga, Atelga, Apamp, Andaina, Dismacor y Teavi, estas familias profundizan en “otras carencias” del protocolo.

Por todo ello, las familias y las asociaciones piden la retirada “inmediata” del documento y de no obtener respuesta no descartan elevar sus reclamaciones a la Valedora do Pobo. e.p.