Feijóo acusa al BNG de "mentir" al "despertarse un lunes por la mañana diciendo que ya no son independentistas"

ABEGONDO. EP. El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al BNG de querer "mentirles a los gallegos". "No se puede llevar 40 años diciendo que son independentistas y despertarse un lunes por la mañana diciendo que ya no son independentistas, sino soberanistas, que es exactamente lo mismo", ha esgrimido. Feijóo ha aprovechado para arremeter contra el Bloque de Ana Pontón durante su discurso ante una reunión de la Junta Directiva del PP provincial de A Coruña, celebrada en Abegondo con la presencia del líder estatal del partido, Pablo Casado.

Ante decenas de asistentes, ha reivindicado que "todos los gallegos saben perfectamente" cuál es la ideología del PP, un partido "galleguista, constitucionalista y europeísta". "Para mejorar las instituciones hay que reformarlas, no romperlas. Servimos a una sociedad libre y abierta, creemos en el progreso económico, en el emprendimiento, en la iniciativa de las personas. Creemos en los servicios públicos de calidad", ha resumido.

En definitiva, Feijóo ha ensalzado la política de "servir a los ciudadanos", justamente la que practicaron --tal y como ha recordado-- los expresidentes de la Xunta Gerardo Fernández Albor y Manuel Fraga y a lo que están dedicados "todos los días" los actuales dirigentes del PPdeG.

Frente a esto, ha dicho que no pueden "aceptar que haya quien le quiere mentir a los gallegos". Así, en referencia al BNG, les ha afeado que lleven "40 años diciendo que son independentistas" para luego "despertarse un lunes por la mañana diciendo" que son "soberanistas". "No se puede decir que no son independentistas e irse a las manifestaciones de Bildu a pedir la independencia del País Vasco. No se puede decir que son moderados y hacer mítines con el señor Otego", ha recalcado Feijóo.

Estas críticas del mandatario autonómico llegan después de que, durante la Asemblea Nacional que el BNG celebró el 7 de noviembre, los nacionalistas rechazasen enmiendas a los documentos internos en referencia a una "República Galega". De hecho, durante este mismo evento, el miembro de la Executiva Rubén Cela se encargó de 4advertir que el Bloque "no es independentista", sino la "casa común del nacionalismo" en el que caben otras concepciones confederales o federales.