Feijóo alaba el reformismo integrador de los “arquitectos” de la autonomía

··· El exalcalde compostelano Xerardo Estévez subrayó que con el acto de este lunes se pone a Dositeo Rodríguez “no seu sitio” porque hasta ahora daba la sensación de que no existiera. El ex regidor socialista glosó las virtudes del ex conselleiro al que trató desde que era un joven arquitecto al que Dositeo entonces alto cargo de la Universidad de Compostela le dio algún trabajo. Según dijo, no le supuso “ningún esforzo” estar en la presentación del libro, sino que se sentía “moi a gusto”.