Feijóo anuncia más vacunas para Galicia en abril y avanza nuevas ayudas a hostelería y turismo

Como última reflexión sobre el tsunami político desatado en Murcia y con repercusiones en otras comunidades como Madrid, Feijóo aseguró que "este tipo de juegos y jueguecitos que nos divierten a los políticos son absolutamente reprochables en una situación como la actual, con más de 70.000 muertos a causa de la COVID, con el país en estado de alarma y con toque de queda. A su juicio, el actual PSOE "ya no es el de la transición" y "no es homologable" al Partido Socialista europeo. "Yo no me imagino al Partido Socialista alemán haciendo estas cosas", zanjó