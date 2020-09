Feijóo apela a la covid para pedir cien agentes más de la policía autonómica

··· En el transcurso del acto, el presidente Feijóo dejó una anécdota personal, tras confesar que tiene “respeto” a la policía “por muchas razones”. Entre otras cuestiones, señaló que preservan los derechos y que solo limitan los individuales cuando es necesario para “blindar” los colectivos. Además de reivindicar la labor “insustituible” de Policía y Guardia Civil, y de agradecer la paciencia que con él tienen sus escoltas –“a mí no me gusta estar rodeado de Policía, no lo voy a ocultar”, dijo–, afirmó que le agrada que se note su compromiso con la Policía por una razón, porque su abuelo lo fue. “Fue policía, guardia de asalto de la República”, rememoró, antes de añadir que “en el momento del levantamiento nacional” a los guardias de asalto “no les fue muy bien”, aunque, con los años, “las cosas fueron pasando y derivando hacia otros momentos y otros estatus”. “Pero teniendo a un abuelo paterno policía, comprenderán que no tengo más que reconocimiento a ese cuerpo”, concluyó.