Feijóo asumirá o seu cuarto mandato cunha vintena de leis prometidas, varias pendentes desde a pasada lexislatura

SANTIAGO. EP. Alberto Núñez Feijóo arrincará en setembro o seu cuarto mandato, que estará marcado pola xestión da pandemia do coronavirus, cunha vintena de leis xa prometidas. De feito, xa tiña 'en carteira' varias destas normas para a pasada lexislatura, entre elas a lei de impulso demográfico, un proxecto 'estrela' no que se avanzou pero que quedou pendente da súa tramitación e aprobación parlamentaria. De feito, os populares inclúen expresamente a aprobación da lei de impulso demográfico no programa electoral co que Feijóo concorreu aos comicios do 12 de xullo. Subliñan que xa foi tramitado polo Goberno incorporando achegas dos axentes sociais e inciden en que, unha vez que vexa luz verde definitiva, situará a Galicia como "pioneira" entre as comunidades.

A lei de impulso demográfico forma parte da vintena de leis que os populares incorporan neste documento e no que figuran outras xa anunciadas e pendentes de aprobación como a lei do xogo de Galicia (xa prevista no plan normativo do Goberno de 2018).

Tamén varias cuxa tramitación parlamentaria non se chegou a finalizar, como é o caso da lei de ordenación do territorio, da de residuos e chans contaminados, da de pesca continental, a de museos, e a de acción exterior e cooperación.

Os populares tamén renovan o seu compromiso lexislativo co obxectivo de aprobar antes de que acabe o mandato unha lei de desenvolvemento da 'Galicia Intelixente' --para facilitar a adopción de tecnoloxías dixitais de alto impacto no sector público e nos ámbitos económicos--, unha nova lei de prevención e extinción de incendios forestais, unha lei de arquitectura de Galicia ou unha lei de infancia e adolescencia, entre outros proxectos.

Pero, ademais, ningún dos dous plans normativos --documentos que fixan os obxectivos lexislativos do Goberno por ano-- publicados na web de transparencia da Xunta (correspondentes aos exercicios de 2017 e de 2018) foron cumpridos na súa totalidade. Así, pendente está, por exemplo, a lei de emprego, que xa figuraba no de 2017.

BAIXADA HISTÓRICA DO RITMO LEXISLATIVO NO PASADO MANDATO

E é que a X Lexislatura pechouse con pouco máis dunha vintena de leis aprobadas, o que se traduce no ritmo lexislativo máis baixo dos últimos 20 anos. Significativa é a acentuada caída do ano 2018, cando só viron a luz na Comunidade tres textos: a lei de orzamentos e a de medidas fiscais e administrativas que a acompañaba, así como unha reforma da lei de saúde.

En contraposición, nos distintos exercicios, a Xunta valeuse da lei de medidas da que afai acompañar os orzamentos para reformar coa súa única tramitación e aprobación varias decenas de leis. Utilizar esta vía valeulle a Feijóo, que volverá ter unha ampla maioría absoluta no Hórreo (con 42 deputados), numerosas críticas por parte da oposición.

OS ORZAMENTOS E A AXENDA COVID

Máis aló dos compromisos lexislativos, a XI Lexislatura arrincará marcada pola pandemia do coronavirus, e coa expectativa de ver como os grupos da oposición traducen en iniciativas a súa preocupación pola situación en Galicia e, como se desenvolve, en consecuencia a axenda COVID en clave parlamentaria.

Pero sobre a mesa até fin de ano estará tamén a elaboración dos orzamentos para este exercicio e outros desafíos que, en todo caso, estarán condicionados pola evolución da pandemia, como pode ser a preparación do Xacobeo de 2021.