Feijóo da por hecho que Galicia tendrá nuevo presidente en mayo: "Le votaré y después dimitiré como diputado"

MADRID / SANTIAGO. EP. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este jueves en que dimitirá como presidente de la Xunta de Galicia "en las próximas semanas" y ha pronosticado que en mayo ya podría haber un nuevo presidente autonómico en esta comunidad. Además, ha dejado la puerta abierta a ser senador, una decisión que, según ha dicho, tomará tras hablar con los grupos parlamentarios y que podrá "contestar en el mes de mayo". Así se ha pronunciado en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa tras reunirse durante tres horas con el jefe del Ejecutivo, en una reunión que ha calificado de "muy cordial" pero no lo "fructífera" que hubiera deseado porque se han rechazado sus propuestas en materia económica, como la de rebajar el IRPF para inyectar liquidez a las familias y afrontar la inflación del 9,8%.

Al ser preguntado expresamente si, dado que sostiene que "en mayo estarán todos en sus puestos", el relevo en Galicia ya estará materializado entonces y si su vicepresidente Alfonso Rueda será su sucesor, Feijóo ha indicado que va a presentar su dimisión como presidente de la Xunta "en las próximas semanas". A partir de ahí, ha proseguido, se abren los plazos de investidura. "Entiendo que una vez que el Parlamento gallego acabe sus plazos y agote sus plenos de investidura, con los ítems que el reglamento señala, entiendo yo que en el mes de mayo habrá un nuevo presidente de la Comunidad Autónoma", ha apostillado. Sin embargo, Feijóo no ha entrado en ninguno de los nombres que aparecen en las quinielas para sucederle, en las que Rueda parte como favorito. "Sobre quién va a ser el presidente de la Xunta, comprenderán que con 42 diputados, dado que la mayoría son 38, va a salir seguro. Y yo espero poder votarle porque todavía seguiré siendo diputado. Le votaré y, una vez que vote al presidente de la Xunta, presentaré mi dimisión como diputado", ha asegurado.

ESCUCHAR A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS. En cuanto a si tiene ya tomada la decisión de si ocupará un escaño en el Senado --esta semana ya había dicho que no lo descartaba--, Feijóo ha explicado que lo primero que va a hacer es tener una reunión con los grupos parlamentarios tanto del Congreso como del Senado para "escuchar" su opinión y "después tomar la decisión de si solicita o no al Grupo Popular en el Parlamento gallego" su candidatura como senador autonómico. "Primero me gustaría hablar con los grupos parlamentarios y de una forma muy especial con los portavoces. Y, después, lógicamente de una forma ya muy determinante, con el comité de dirección del Grupo Popular en el Senado", ha manifestado, para añadir: "Supongo que en el mes de mayo puedo contestar esta pregunta".

"MÁS OPERATIVO SI HUBIESE TENIDO ORDEN DEL DÍA". Feijóo ha agradecido la "prontitud" con la que le ha sido convocado en Moncloa, dado que fue elegido presidente del PP el pasado fin de semana, y ha subrayado que ha acudido con la mejor disposición porque pretende que el entendimiento sea un "objetivo político irrenunciable". "Le he expresado mi intención de llevar a cabo una política seria, responsable, sensata y previsible", ha señalado. Eso sí, ha advertido de que el encuentro --se ha prolongado tres horas-- habría sido "más operativo" con un orden del día y un mínimo de documentación para prepararlo y desarrollarlo con "mayor concreción". Por eso, ha dicho que espera que este intercambio de información previa sí se dé en próximas reuniones con el presidente del Gobierno. El equipo de Alberto Núñez Feijóo ha expresado su malestar por conocer por la prensa el orden del día que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le iba a plantear en la reunión que han celebrando en el Palacio de la Moncloa. A su entender, ese documento debería haberlo hecho llegar antes al Partido Popular y ven en esta actitud una "descortesía total" y una "falta de respeto", según señalaron esta mañana a Europa Press fuentes próximas al líder del PP.