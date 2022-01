Feijóo defiende la política que se ocupa de problemas reales de los ciudadanos

El Partido Popular de Galicia celebró este sábado en Santiago su primera gran reunión orgánica del año con todos los cargos con representación en las distintas cámaras con el objetivo de hacer balance y fijar objetivos para el 2022.

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, reivindicó “la política útil” y “sin sectarismos”, que “se ocupa de los problemas reales de la gente”, al tiempo que recetó una oposición al Gobierno de Pedro Sánchez que sea “constructiva y leal”.

Así se pronunció durante su intervención ante la Interparlamentaria del PPdeG celebrada en el Edificio CINC de la Cidade da Cultura, a la que asistieron decenas de diputados autonómicos, estatales y europeos. Entre los asistentes estaban también dirigentes estatales del partido, como el vicesecretario de Participación, Jaime de Olano (diputado en el Congreso por Lugo), y la exministra y vicepresidenta segunda de la Cámara Baja, Ana Pastor.

A todos ellos se dirigió Feijóo para pedirles que trabajen “por Galicia”, porque ese es “el compromiso” de la formación: “Ser diputado o senador significa ser delegado de Galicia en las instituciones”.

“Cuando entréis en el Parlamento, los ojos y los oídos se quedan en la calle”, insistió, para encargarles la misión de “compaginar la defensa del partido” con la “del territorio”. Eso sí, cuando estos dos planteamientos colisionan y hay que “priorizar”, Feijóo abogó por “representar al territorio que votó democráticamente”.

“La política que vale la pena es la que lleva al Parlamento las preocupaciones de la gente y no la que lleva la crispación de los partidos políticos. La política que vale la pena es la que tiene como objetivo fundamental no crispar, no dividir, no incomodar, no crear problemas y unir a la gente, resolver los problemas siempre que se pueda e intentar dar respuesta a las demandas de los ciudadanos”, resumió el dirigente.

contra sánchez: “no le gusta España y menos Galicia, que no le vota”. En su discurso, el presidente gallego aprovechó para cargar contra Sánchez, que “utiliza la herramienta del Gobierno central para tapar sus debilidades y contentar a sus socios” con el reparto de fondos europeos, el sistema de financiación autonómica y los Presupuestos Generales del Estado (PGE), para así poder “mantenerse en el poder”.

“Es una persona que tiene un gran instinto de conservación. Por tanto, lo que digan los socios lo hace, no porque interese a España y ni siquiera porque el PSOE esté de acuerdo, sino porque les interesa a sus socios”, añadió.

Además, criticó que Sánchez sea “el primer presidente” de la historia de España que “no tiene ministros que pueda cesar, porque él no los nombra”. En este sentido, recordó cómo el nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats, se enteró de su designación “por la alcaldesa de Barcelona”, Ada Colau.

En cambio, tal y como continuó Feijóo, los “dos tercios” restantes del Gobierno los cesa “cuando le peta” para “que crean que tiene autoridad”.

El líder del PPdeG también criticó los proyectos políticos que buscan “importar” los planteamientos nacionalistas, ya que “no convienen” a Galicia, a pesar de que parecen “disfrazarse” en el Parlamento.

“Los gallegos no votan soberanismos, los gallegos no votan conciertos económicos, los gallegos no votan estatalización de las empresas, ni incrementos masivos de los impuestos, ni imposiciones lingüísticas, ni la quiebra y la separación de España”, advirtió.

“Si los nacionalistas y los socialistas renunciaron defender a Galicia, hoy (por ayer) esta Interparlamentaria es más necesaria que nunca y por eso estamos aquí: para decir que Galicia cuenta con nosotros; para decir que somos España; para decir que somos gallegos y, por tanto, españoles”, recalcó el líder popular.

informó del balance de 2021 pensando ya en el Plan Estratéxico 2021-2030. El presidente apuntó que, tras un 2021 en el que tocó luchar contra la pandemia, Galicia volvió a dar una lección de gestión tomando las decisiones oportunas.

Como indicó, la Xunta también hizo una política económica correcta: se aprobaron en tiempo y forma los Presupuestos para 2022, se invirtieron más de 600 millones de euros en ayudas directas a los sectores más afectados por la pandemia y se consiguió que la economía volviera al ciclo virtuoso que vivía antes del covid.

En lo que respeta a Sanidade, destacó que se dotó de equipos punteros y terapias de vanguardia, arrancó un Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria, empezaron a funcionar las primeras fases del Plan de Salud Mental y la Comunidad sigue ejerciendo sus competencias para dotar a la Atención Primaria de más profesionales. “Pedimos convocatorias extraordinarias de MIR y dividir las especialidades de médicos de familia y médicos de urgencia hospitalaria, pero la respuesta del Gobierno central es no. ¿Qué van a hacer para no estrangular los servicios de salud de España ante la jubilación de los médicos de familias y de los pediatras de Atención Primaria del año 2021, 2022 y 2023?”, declaró.

De igual manera, destacó el avance en servicios fundamentales para seguir acompañando a los gallegos durante toda su vida, como la gratuidad total de la educación infantil de 0 a 3 años, la elaboración y presentación del nuevo modelo de residencias y el diseño de un Plan de choque en dependencia.

Feijóo también recordó que se volvió a actuar en todos los niveles educativos impulsando medio millar de mejoras en colegios e institutos a través del Plan de Nueva Arquitectura Pedagógica, superando el récord de matriculados en FP y blindando las universidades públicas con el Plan de Financiación más ambiciosa de la historia.

Asimismo, aseveró que la mejor manera de continuar construyendo a Galicia en el futuro es seguir planificando proyectos clave para los próximos años, con la aprobación del Plan Estratéxico 2021-2030 o con el impulso de leyes en el Parlamento.