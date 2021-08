Feijóo denuncia la "irresponsabilidad" y el riesgo ambiental por el vaciado en el Miño-Sil

SANTIAGO. EP. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se ha expresado con contundencia este lunes en sus primeras declaraciones públicas, tras el descanso estival, al respecto del vaciado de embalses en la cuenca Miño-Sil, una actuación de gran "irresponsabilidad" y que, ha advertido, pone en riesgo ambiental a Galicia, tanto por su fauna y flora como por la temporada de incendios que mantiene en situación de riesgo a la comunidad en septiembre y parte de octubre.

En declaraciones a los medios este lunes, y después de que la semana pasada ya las conselleiras de Medio Ambiente y la de Infraestruturas hubiesen pedido explicaciones al Gobierno central, Alberto Núñez Feijóo ha señalado que la Xunta "no puede comprender lo que ha ocurrido". "Nos parece un acto de una enorme irresponsabilidad, se cumplan o no se cumplan los requisitos de la confederación hidrográfica, del Ministerio para la Transición Ecológica, es una irresponsabilidad que la cuenca del Miño-Sil tenga menos agua que la del Júcar", ha puesto encima de la mesa, con una situación que ha dejado a varios embalses --que se usan de suministro para apagar fuegos forestales-- en un 15 o 20 por ciento.

Feijóo ha concluido que se trata de una "irresponsabilidad de enorme trascendencia ecológica que Galicia no se merece". "Estoy esperando todavía una respuesta del Miteco y de la Confederación Hidrográfica y, de momento, la respuesta es mutis por el foro y aun por encima, que es legal", ha recriminado el mandatario autonómico.

"No sé si es legal o no, pero es un disparate, sea legal o no, es una irresponsabilidad manifiesta y es una falta de respeto impropia al Gobierno gallego y a los gallegos. No he visto una cosa así en los 12 años que llevo de presidente", ha sentenciado.

RIESGO INCENDIOS

"No lo podemos aceptar, nos parece absolutamente impropio, sin saber cómo van a evolucionar los incendios en septiembre u octubre", ha continuado Feijóo, quien además ha reprochado que esta actuación se llevó a cabo "sin conocimiento del Gobierno autonómico". En este sentido, ha indicado que por ahora no se ha recibido ningún tipo de explicación, pese a ser requeridas --dijo-- por parte del Ejecutivo central: "Mutis por el foro".

Feijóo ha dicho que "se puede entender" que durante los meses de invierno, el Gobierno central autorice, a través de la Confederación Hidrográfica, el vaciado cuando hay lluvia prevista y la pluviosidad es normal, con el fin de influir en el precio de la luz. "Pero (no) en el mes de agosto, con el periodo de incendios sin comenzar, con un riesgo en septiembre y octubre, que es mayor en los últimos años, tomar la decisión de returbinar agua para especular con el precio de la energía a costa del agua embalsada de la cuenca Miño-Sil", ha denunciado.

De hecho, el presidente autonómico ha subrayado que en la cuenca de Galicia Costa, que depende de la Xunta, "no se autorizó en ningún caso el vaciado de esos embalses".

"IRRESPONSABILIDAD SIN PALIATIVOS"

"Un acto de irresponsabilidad francamente impropio de ningún Gobierno, y menos de uno que presume de estar a favor de la ecología. Es un acto de irresponsabilidad sin paliativos", ha insistido Feijóo, quien ha exigido conocer quién "es el responsable de esta autorización" y quien se ha preguntado "qué va a ocurrir si hay incendios y no pueden cargar (los aviones) y tienen que irse a 25 minutos". "¿Cómo va a afectar si no llueve en los próximos meses?", ha reclamado Feijóo para su respuesta. "Y esto ¿a qué vino?", ha continuado el mandatario autonómico, quien ha censurado que "no se puede jugar con los embalses sin conocimiento (de la Xunta) y si no hay explicación del Gobierno central".