Feijóo destaca a fortaleza, a resiliencia e o sentidiño dos galegos na loita contra a pandemia

Camiñando fronte a cámara no Monte do Gozo e en compañía de varias persoas destacadas na loita contra a pandemia, o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, enviou a súa mensaxe de fin de ano, salientou a forza dos galegos e galegas, a súa resiliencia e o sentidiño, á vez que se mostrou orgulloso dun proceso de vacinación “exemplar”. Todo iso permitiu reducir o impacto da pandemia en Galicia, aínda que quedan “pedras no camiño”, dixo. “Seguro que aínda quedan dificultades”, o pobo está de cheo nelas: “a incerteza de novas ondas, a subida do custo da vida, o prezo da luz... van ser pedras no camiño”.

Empezou Feijóo a súa alocución acordándose dos que perderon a seres queridos e loando aos que batallan nos hospitais contra a infección, e ao colectivo de enfermaría -nese momento uniuse a el Yolanda Moares, a profesional que puxo a primeira vacina en Galicia, recibida por Nieves Cabo, octoxenaria usuaria da residencia compostelá Porta do Camiño. Foi un gremio que deu o mellor para “salvar vidas” e seguen facéndoo. Tamén destacou o labor dos médicos, auxiliares, sanitarios, policías, persoal de protección civil, traballadores de centros sociosanitarios, mestres e, en suma, aqueles que cos seus oficios fan que a existencia “sexa un pouco menos dura”.

Co seu esforzo, e o de toda a xente, apunta que se logrou que “a taxa de mortalidade sexa a máis baixa da Península”. E, como non, coa vacina, o gran escudo protector. “Nieves, Nieves foi a primeira dun proceso que está a ser modélico -aíu tamén se uniu ao presidente a propia Nieves- . Millóns de galegos pasaron polos recintos de vacinación ao longo deste ano e aínda o fan agora para recibir a dose de reforzo e para vacinarse por primeira vez os nenos”, no caso dos máis pequenos, de 11 a 5 anos. Un proceso nunca visto, subscribe, que foi merecedor da Medalla de Ouro de Galicia para quen o puxeron en marcha de modo exemplar. Contar con esa inmunización é, lembrou o dirixente autonómico, “fundamental para ver a luz ao final do túnel, afrontar con maior seguridade as novas variantes e ondas e tratar de sobrepornos dunha vez a esta pandemia”. “O camiño non é sinxelo, pero os galegos somos capaces de superar os obstáculos para chegar a bo porto”. Aludiu daquela aos Xogos Olímpicos, ás 11 medallas que alí lograron galegos e galegas deportistas . “A verdade é que este ano foron moitos os galegos que merecerían o ouro”, citando a hostaleiros, profesores, empresarios, maiores, nenos, agricultores e gandeiros, xentes do mar e en xeral todos aqueles que con “esforzo, humildade e sacrificio” non se renderon. Un “exemplo de resiliencia antes de que se inventase esa palabra”.

Feijóo salientou catro décadas de avances na nhistoria máis recente, nas que Galicia demostrou que ser leal non é incompatible con ser reivindicativo, e que é posible sumar e servir aos cidadáns de Galicia e de España á vez que se manteñen a identidade e as raíces. Fixo especial mención do Xacobeo, que “marcará o próximo ano”, igual que o virus e a recuperación económica. “Pero Galicia conta con instrumentos para facer fronte” a todo isto “e por suposto está preparada para aproveitar os fondos europeos e pór en marcha unha serie de proxectos que contribúan a dinamizar a nosa economía, xerar emprego e avanzar nun modelo máis verde, máis innovador e máis xusto”.

“Galicia non é soamente o fin do camiño, é tamén orixe e camiño en si mesma. O Camiño de Santiago é un modelo de concordia e está na orixe da construción europea. Neste 2022 temos un novo Ano Xacobeo, de forma extraordinaria, e imos aproveitar todo o seu potencial”. “Vós sodes imprescindibles para camiñar cara a unha Galicia mellor”. SANTIAGO