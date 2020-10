Feijóo exige para Galicia la gestión del Ingreso Mínimo Vital

Con la pandemia del coronavirus, otros 20.000 nuevos usuarios se han incorporado a la red de ayudas sociales de Galicia. Así lo indicaba el presidente de la Xunta, durante una visita este lunes a la Cocina Económica de Ferrol: “Atendemos a 20.000 persoas máis que antes desta crise económica”. Y para una mayor celeridad en los pagos a beneficiarios, Alberto Núñez Feijóo reclama que la gestión del Ingreso Mínimo Vital se haga directamente desde la administración autonómica y no desde el Gobierno central. “Poñémonos a disposición do Goberno central para xestionar ese Ingreso Mínimo Vital, porque agora só atende ao 10% dos que o necesitan e terían dereito a esta prestación”, indica el presidente. Feijóo busca así una tramitación “máis rápida e axeitada”. Y justifica que “levamos moito tempo xestionando este tipo de prestacións, como facemos coa Risga, e nos gustaría poder axudar para que as persoas que teñen dereito o poidan percibir no menor tempo posible”.

En el contexto de esta crisis, la Xunta aprobó en primer lugar un plan social de contingencia “para parar o primeiro impacto”. Y después ejecutó otro de recuperación social con más de 60 millones de euros, “para facilitar que os fogares máis vulnerables puidesen superar esta situación”. Por poner algun ejemplo, se ha impulsado la llamada Tarxeta Básica: una ayuda trimestral de 450 a 900 euros para la compra de productos de primera necesidad, que ha beneficiado a más de 6.000 familias.

En cuanto a la Risga, según datos aportados por Núñez Feijóo, han sido concedidas 1.600 nuevas rentas. Y se ha incrementado un 50% la inversión para ayudas de inclusión social, hasta atender a 1.200 nuevos beneficiarios. Apunta Feijóo en alusión al resto de las administraciones que “seguiremos traballando xuntos ante a situación durísima da pandemia”. Admite que la gravedad de la crisis económica “está anestesiada cos ERTE, pero cada día custa máis recuperar as plantillas e a produción”.

una entidad más que centenaria Como ejemplo de institución solidaria ante cada maremoto económico, destacan las Cocinas Económicas como la de Ferrol. Este edificio fue alzado en 1891, bajo diseño del ilustre arquitecto Rodolfo Ucha Piñeiro. Y durante el año 2019 atendió a 600 vecinos con un total de 60.000 servicios. Según su presidente, Antonio Tostado, los usuarios se incrementaron justo durante los meses de mayor impacto del coronvirus. Entre enero y junio, hubo un sobrecoste de 58.000 euros más que en el mismo período de 2019

En su visita, Feijóo estuvo acompañado por la conselleira de Política Social, Fabiola García; el alcalde Ángel Mato y sus concejales; y el nuevo delegado provincial de la Xunta, Gonzalo Trenor. “Esta Cociña Económica amosa o carácter dunha cidade forxada polo poderío do naval, un exemplo de compromiso social durante a Guerra Civil, a I e a II Guerra Mundial, e as pandemias”, indicó el presidente autonómico ante los medios. Y concluyó que “onde hai un galego con necesidades debemos estar o resto para cubrilas”.

Tanto el edificio en el barrio de A Magdalena como sus servicios recibieron en la última década inversiones de la Xunta por un millón de euros. Se rehabilitó el inmueble, con recuperación de la esencia de Ucha gracias a la arquitecta Patricia Filgueira. Feijóo se comprometió además a reunirse pronto con el alcalde para hablar de la problemática de los astilleros de Navantia: “Preocúpanos a súa situación e a das auxiliares, hai que poñer data á carga de traballo porque Ferrol non funciona sen o naval”.