Feijóo llama a la unidad y a hacer del PP el partido “más ancho de España”

“La unión es la llave que abre los gobiernos”. Con claridad meridiana, mientras resuenan los ecos de las disputas en el seno del PP madrileño, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó su intervención en el congreso del PP andaluz para hacer un llamamiento a la unidad interna en su formación y apeló a conseguir “el partido más ancho de España”.

Así lo trasladó este viernes en Granada tras el saludo del andaluz Juanma Moreno en el marco de una ‘mesa’ de presidentes autonómicos muy similar a la que, pocos meses atrás, convocó el PP gallego en el cónclave en el que él mismo fue reelegido líder de la formación. Moreno reconoció que Feijóo es “la envidia” del resto de sus compañeros por sus cuatro mayorías absolutas consecutivas, “construir un partido de bases anchas” y lograr ser “dique de contención del nacionalismo”, argumentó.

También tuvo el barón andaluz palabras de recuerdo para Manuel Fraga, y destacó que Galicia es la tierra de origen de “dirigentes muy importantes” para el partido como el expresidente Mariano Rajoy, antes de que Feijóo le tomase la palabra para celebrar que se haya “consolidado” el formato de debate de presidentes autonómicos en los cónclaves populares.

“Acredita que el PP está unido y sabe muy bien que ningún gobierno puede vencer cuando lo que está haciendo es dividir. La unión es la llave que abre los gobiernos”, esgrimió, antes de incidir en que el deber de los presidentes autonómicos es “defender los intereses legítimos” de sus ciudadanos y “hacerlo dentro de la nación”. “La política no es dividir, no es permanecer en el poder y no es ser un profesional (de la política). Es capacidad de gestión”, afirmó ensalzando el modelo del PP y la cultura del esfuerzo en todos los planos.

Así, Feijóo defendió el modelo de su partido, centrado en el crecimiento económico, la gestión responsable y la defensa de los servicios públicos. En su intervención, incidió en que su formación aboga por tomar decisiones que fomenten la actividad económica –bajos impuestos, una legislación laboral que ayude a la creación de empleo y políticas que capten inversión–, mientras el Gobierno central “apuesta por hachazos fiscales, contrarreformas laborales y cargar de mochilas a trabajadores y emprendedores”.

Tras contraponer la “gestión responsable” de las cuentas públicas que caracteriza al PP con el “déficit desbocado” al que el Ejecutivo del país “ha fiado todo su Plan de legislatura”, censuró que “no hay servicios públicos sin una política económica seria que los respalde”.

Sobre esto, el presidente de los populares gallegos volvió a poner el foco en que “el Gobierno condene a un retroceso” al sistema educativo con medidas como la que permite pasar de curso sin límite de suspensos. “No es lo mismo esforzarse que no esforzarse”, concluyó.