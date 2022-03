Feijóo marca perfil propio al frente del PP, distanciándose de Casado

El todavía presidente de la Xunta y precandidato a liderar el PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, concedió este jueves en la COPE su primer discurso oficial como líder del partido y como líder de la oposición, aún sin serlo. Allí dejó claro cuáles serían sus líneas a seguir para alcanzar el Gobierno y se desmarcó nuevamente de Casado. Con este nuevo paso, comienza el principio del fin de la era de Pablo Casado y Teodoro García Egea, a solo treinta días de que Feijóo aterrice en la séptima planta de Génova, 13. Analicemos las claves de su estrategia política.

VOX, “EXTREMA DERECHA”. Actualmente todas las miradas están puestas sobre Castilla y León. El pacto de gobierno que alcance Alfonso Fernández-Mañueco supondrá la primera gran decisión del nuevo PP y se vigila de cerca un posible pacto con Vox. En el núcleo duro de Mañueco van asumiendo este escenario. La incógnita estaba en cómo Feijóo afrontaría las relaciones con el partido ultra, sin representación en Galicia.

“Vox no es PP, ni de ahora, ni de antes, ni nunca”, se mostró tajante, una vez más, el presidente gallego durante su entrevista, asegurando que no comparte su “discurso”, pero consciente de que podría tener que llegarse a algún pacto con la formación de Abascal. Pese a todo, marcó las distancias entre ambas formaciones, dejando claro que los populares no son unos “populistas que cuestionan las instituciones de nuestro país”, como los que él mismo ya consideró “extrema derecha”.

Pero también reconoció que el PP perdió votantes desde la irrupción de la formación verde, porque se fueron a ella, de modo que aseguró tener un “profundo respeto a la inmensa mayoría de los votantes de Vox, porque antes votaban al PP”.

“LIBERTAD TOTAL” PARA LOS BARONES. Por ello, y a pesar de su desprecio hacia el partido, sabedor de que los pactos son en la mayoría de ocasiones necesarios para formar Gobierno, aseguró que dará “libertad total” a los barones en sus territorios para pactar con Vox, pero siempre como última opción, si no hay más remedio, dando prioridad a los pactos programáticos frente al reparto de sillones. Y también con el PSOE, un partido al que Feijóo quiere “ganar”, no “insultar”.

Cabe recordar que en los dos últimos años de Pablo Casado se produjo una queja generalizada de los presidentes regionales del PP a Génova por el control de los aparatos provinciales y por las listas regionales. Con Feijóo al frente, parece que los barones tendrán una dirección nacional menos invasiva.

Con ello, el apoyo de los barones a la figura de Feijóo es incondicional, y todos pidieron en la reunión de la Junta Directiva Nacional que tuvo lugar el martes que el partido entero se uniese en torno a él: todos a una detrás del presidente gallego.

COALICIONES para gobernar. En lo que respecta a los pactos para alcanzar el Gobierno de España, y a la posibilidad de tener que pactar con Vox, lo que sería muy criticado por parte de la izquierda, Feijóo fue tajante: “La izquierda no está legitimada” para criticar que un partido llegue a una coalición con otra formación distinta, porque “para poder dar lecciones hay que dar ejemplo” y el PSOE de Pedro Sánchez no lo ha dado, porque ha llegado al Gobierno respaldado por formaciones que “pretenden destruir la Constitución, la transición y la conviviencia”.

“Yo no me imagino al presidente (Felipe) González dependiendo de Bildu y ERC o con los restos del comunismo en su gobierno, pero tampoco a (Alfredo Pérez) Rubalcaba o a (Josep) Borrel”, enjuició.

MEJORAR LAS RELACIONES CON EL PSOE. Pese a todo, el dirigente popular también se mostró partidario este jueves de intentar llegar a acuerdos con el Ejecutivo estatal “si es para proteger los principios constitucionales de nuestro país” o alcanzar “pactos europeístas”.

Esta es otra de las novedades que lo distancian de la figura de Casado, su disposición a llegar a pactos de Estado con el PSOE. Y es que, aseguró que si las propuestas del Gobierno son en esa dirección, “tenemos la obligación de escuchar, estudiar y reflexionar sobre ellas” aunque, por el momento, “no hemos tenido esas propuestas nunca”, ya que, a su juicio, Pedro Sánchez no es capaz de alcanzar ciertos consensos dentro del Consejo de Ministros.

“Pero si Sánchez es capaz de llegar a pactos internos” dentro de su Gobierno, “el PP estará sentado y será el último en levantarse para intentar pactar algunas cosas que son muy importantes para nuestro país”, sostuvo el todavía presidente de la Xunta. Y puso como ejemplo “del primer mensaje al Gobierno actual”: el apoyo al Ejecutivo ante la guerra de Ucrania que brindó el miércoles la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra.

Casado afirmaba que tampoco se oponía a los pactos de Estado, y ofreció varios al PSOE, pero, en la práctica, durante su etapa como líder del PP, apenas alcanzó acuerdos de calado con el Gobierno de Sánchez. Hasta el punto de que el principal partido de la oposición mantiene bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva tres años caducado.

RECUPERAR EL VOTO DEL CENTRO-DERECHA. Asimismo, tras la fuga de votantes del PP hacia Vox, el presidente de la Xunta ya había abogado por unir el voto del centro derecha. Así lo hizo antes de las elecciones de Castilla y León, y así lo ha vuelto a reafirmar, manifestando la necesidad de “unir lo que estaba unido” para conseguir “esa mayoría natural” que ha sido “tan importante en España”.

ALFOMBRA ROJA POR PARTE DE AYUSO Y APOYO DE JUANMA MORENO. Y en su andadura hacia el Gobierno, Feijóo no estará solo. “Su candidatura es la mejor”, aseguró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hace solo unos días, afirmando que “Feijóo va a contar con toda mi ayuda y todo mi apoyo”. Pero, además de con Ayuso, también contará con el apoyo de la tercera figura relevante del PP nacional: el presidente de Andalucía, Juanma Moreno: “Alberto es la solución que necesita el PP”, tiene “todo mi apoyo”.

ADIÓS DEFINITIVO A LA XUNTA. Finalmente, a aquellos que decían que Xunta y PP no podían ser dirigidos por la misma persona, Feijóo les dio la razón. Admitió que “no se puede compatibilizar sine die la presidencia de la Xunta de Galicia y la presidencia del PP”, por lo que próximamente abordará cuál es la mejor “ubicación” para ejercer la función de líder de la oposición.

En este sentido, el dirigente popular consideró que “es evidente que uno no elige el momento en el que le toca dirigir un partido”, por lo que pidió respetar los tiempos y procedimientos internos de la formación, ya que, por el momento, “solo soy precandidato”. “A partir del 3 de abril seré presidente (del PP) y, a partir de ahí, empieza la necesidad de elegir presidente de la Xunta y presidente del PPdeG”, remarcó.