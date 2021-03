Feijóo pide al Gobierno competencia sana en la adjudicación de fondos UE

··· “No hay nada decidido, no hay ningún derecho ni prioridad, es de concurrencia pública para que se lleven los fondos los mejores proyectos”, abundó el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, con la única premisa de mantener la cohesión territorial “evitando que los proyectos se puedan concentrar en una zona”. “Si alguien falla” en España “nos jugamos” la recepción de estas inversiones, avisó.

··· Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, abogó por destinar parte de estos fondos a la innovación y a la industria, también a la educación y formación, ya que este sector es "clave". El presidente de Asime, Justo Sierra, cree que "no es tiempo solo de resistir sino de reinventarse y preparar el futuro" con unos fondos que sería "un error no aprovechar", por lo que anima a hacerlo con "rapidez y eficacia" porque el país "no puede quedarse atrás".