Feijóo pide para Rueda el apoyo que tuvo él y avisa: debe mantener el legado del PPdeG

“Unidad, pluralidad y trabajar para abrir más el partido”. El presidente de la Xunta y líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, resumió así su receta en clave interna para que el PPdeG pueda mantener el Gobierno gallego y conseguir en 2024 una quinta mayoría absoluta de la mano de sucesor, que será, salvo impensable sorpresa, su vicepresidente primero y jefe de filas del PP pontevedrés, Alfonso Rueda.

En su intervención en la Junta Directiva que convocó el 18º Congreso del PPdeG para los días 21 y 22 de mayo en Pontevedra, Feijóo citó una frase que le dirigió el expresidente Mariano Rajoy en el cónclave de Sevilla, y reclamó que su sucesor tenga “el mismo apoyo” que recibió él porque, si esto ocurre, dijo, no podrá pedir “más”.

Y recomendó, en clave interna, unidad y trabajar para “anchear” el partido “que más se parece a Galicia”, y también mantener la “pluralidad” en una formación cuya mayor fuerza “no son las siglas ni los logos” sino los militantes y los electores. Eso sí, el de Os Peares afirmó que cuando concluya este cónclave “no habrá territorio que se pueda sentir vencedor” pero tampoco “derrotado”.

“Cuando el PPdeG se renueva, gana Galicia y, por tanto, gana el PPdeG. No hay vencedores, ni derrotados”, proclamó en un discurso en el que, días después de que los principales dirigentes del partido, con los tres presidentes provinciales de Ourense, Lugo y A Coruña al frente, hayan mostrado su apoyo a Rueda, Feijóo dio las “gracias a todos” por su comportamiento.

“Los partidos maduros no se hacen daño al decidir el futuro porque entienden que la madurez conlleva, a veces, dar un paso a un lado para que alguien dé un paso al frente”, enfatizó, antes de insistir: preservar la “unidad” es la “meta” y su sucesor tendrá que “ganarse el liderazgo”, con “responsabilidad y altura de miras”. Y es que, si bien considera que la “unidad” convoca a “todos”, confesó que “no habría dado el paso” de dar el salto a la política nacional si no supera que en Galicia “hay un equipo preparado” y si no estuviese convencido de que hay un partido “unido y capaz de proseguir y continuar el legado” del PPdeG, que él, como sus antecesores Fraga y Albor, contribuyó a “construir en las últimas décadas”.

cordialidad liguüística y política de estado. Además de los deberes en clave interna , Feijóo también puso tareas sobre la relación de la formación gallega con el PP estatal y, en su conjunto, con España. No en vano, había subrayado antes que él no se marcha, sino que fija su destino en Génova y que en un plazo breve podría convertirse en “inquilino” de la “casona” de La Moncloa.

“Os pido que no abandonéis el galleguismo integrador que hemos practicado y seguiremos practicando”, proclamó, para añadir, entre risas, que la dirección estatal que él mismo encabeza “no lo va a impedir”. A la nueva dirección que se consolide en el PPdeG le pidió también “no abandonar la cordialidad” a la hora de defender “las lenguas cooficiales” y les instó a “hacer política nacional desde la política autonómica”.

Antes de la celebración del cónclave sucesorio, del que Rueda saldrá nuevo líder del PPdeG y, en consecuencia, porque así lo determinan los Estatutos, candidato a la Xunta para 2024, se habrá saldado, según el calendario ratificado por el propio Feijóo, el relevo institucional.

El de Os Peares aún debe dimitir como presidente de la Xunta, pero una vez que lo haga, arrancarán los trámites y el actual número dos será investido como nuevo mandatario en el Parlamento en cuestión de días (no se superarán las dos semanas). En esta coyuntura, los populares dejarán zanjados ambos procesos, lo que permitirá cumplir la máxima de que “en mayo, todos en sus puestos”.

Respeto a los tiempos. Preguntado sobre cuándo prevé formalizar su candidatura, toda vez que en días pasados recibió el respaldo de los otros tres presidentes provinciales, Alfonso Rueda evitó poner una fecha por mantener su “total respeto a los procedimientos del partido”: “Iremos viendo los pasos poco a poco”, indicó.

“Se están haciendo las cosas como hay que hacerlas: ordenadamente, planificadamente, con total respeto a los procedimientos del partido, con la posibilidad de que cualquiera pueda optar”, destacó, recordando que “cualquier militante, dentro de los plazos establecidos”, puede dar el paso de presentarse.

Rueda, único líder provincial en ofrecer declaraciones al término de la Junta Directiva en el Hotel Eurostars San Lázaro, indicó que la reuníon simplemente sirvió para convocar el XVIII Congreso del PPdeG, así como para hacer “un pequeño homenaje” a quien fue líder de la formación los últimos 16 años.

Sobre el procedimiento para la sucesión, se congratuló de que los cuatro ‘barones’ provinciales coincidiesen en que el congreso era “el mejor sistema”. “Hoy empieza ese proceso”, insistió para reiterar que este lunes “no tiene otra cosa que decir” que es “una magnífica noticia cómo se están haciendo las cosas”.

Sobre la convocatoria del cónclave en su ciudad, señaló que “a mí, como pontevedrés, me encanta que se haga en Pontevedra, pero recuerdo que ya se iba a hacer el Congreso Autonómico que al final, por temas de covid y aforo, se quedó en Santiago. Se demuestra que ese compromiso que había con la ciudad se mantiene ”, subrayó.

Por último, Rueda negó sentirse tutelado tras el discurso de Feijóo, porque lo que ha hecho, igual que lo hacía “cuando era presidente del PP de Galicia”, es marcar “objetivos y directrices”.