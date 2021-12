Feijóo presenta o vídeo de Nadal do PPdeG no que “a Galicia de hoxe dá a benvida á Galicia do mañá” A mensaxe do presidente agradece aos que axudaron e axudan a facer da Comunidade un gran lugar familiar e acolledor que desfrutarán os galegos do futuro así como os cambios que houbo na autonomía nas últimas décadas