Feijóo quiere un PP parecido al gallego y “preparado” para las elecciones

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado que quiere un partido que se “parezca” al PPdeG, avalado por los éxitos, formado “por los mejores cuadros y las mejores personas”, y “de principios”. Un partido “ganador, unido y comprometido”, ha resumido Feijóo, quien ha pedido estar “preparados” para las elecciones generales porque “hay mucho curro” por delante, y “aquí se viene a currar y no a posturear”.

En la clausura del 18º Congreso del PPdeG, que ha ratificado a Alfonso Rueda como sucesor de Feijóo, a quien ya había revelado al frente de la Xunta, el líder de los populares ha arrancado con una petición de “perdón” a la formación por la “movilización” que ha exigido su marcha precipitada para tomar las riendas del PP estatal.

A continuación, se ha referido al balance de su gestión que había realizado previamente el hasta este domingo secretario general gallego, Miguel Tellado, a quien Feijóo se ha llevado a Génova como responsable de Organización, y que ha definido como “una concatenación de crisis”: desde la económica que vivía el país cuando entró en la Xunta en 2009 a la pandemia.

“¿Alguna vez me tocará algún periodo en el que no haya crisis?”, se ha preguntado, antes de reflexionar en que, de ser así, “probablemente ya no sería útil”. Pero por el momento ha asegurado que le gustaría servir al país para enfrentar “la crisis económica, territorial, financiera y de las instituciones” que, ha dicho, vive España.

Rueda ha dado las gracias al amplio número de dirigentes del PP estatal, con la secretaria general, Cuca Gamarra, y el coordinador general, Elías Bendodo, a la cabeza, que se han desplazado a Galicia en una cita que, ha admitido, tiene una gran “importancia simbólica” y “afectiva” para él, que “por primera vez” ha intervenido en un acto de estas características en la Comunidad como líder del PP estatal.

Y aunque ha confesado que “lo más fácil” sería para él “dejarse invadir por la nostalgia”, ha advertido que lo que toca es “dejarse invadir por el futuro”. Así, satisfecho por lo que considera un proceso de relevo “ejemplar” que estará “en los libros de la historia política de Galicia”, también se ha confesado “emocionado, orgulloso e ilusionado” por el “nuevo horizonte” abierto en el PP de España.

UN PP “EN EL QUE QUEPA MUCHA GENTE”. En su despedida del PPdeG, Feijóo ha definido el modelo de partido que quiere para España, uno “que se parezca” a lo “logrado en estas décadas en Galicia” y que tenga por bandera cuatro características intrínsecas, ha defendido, al ADN del PP: “unión, confianza, trabajo y servicio”.

“Unión, confianza, trabajo y servicio están en el ADN de nuestro partido. Si lo perdemos nos va mal, pero cuando asumimos que aquí se viene a currar y no a posturear; a dar cuentas y no a contar cuentos, la gente percibe que (el PP) está a su disposición”, ha reivindicado y ha apelado a conformar “un partido ganador, unido y comprometido”.

“No se trata de llegar solo, sino de cuidar cómo se llega para permanecer en la meta mucho tiempo”, ha advertido, antes de añadir, en una intervención en la que ha redoblado su apoyo a Isabel Díaz Ayuso y ha proclamado que “Madrid es una máquina del PP imparable” que va a “proteger”, que aspira a un PP “en el que quepa mucha gente”.

“Porque las mayorías no se construyen sacando a la gente de nuestro proyecto, sino diciendo a todos los españoles porque las mayorías no se construyen sacando a la gente de nuestro proyecto”, ha advertido.

GOBERNAR “MEJOR” Y SEGUIR HACIENDO “POLÍTICA AUTONÓMICA” DESDE ESPAÑA. En el polo opuesto, ha proclamado que el mensaje que es preciso lanzar a todos los españoles es que los populares están “a su servicio” y que pueden contar con ellos si desean un Gobierno “mejor” que el que dirige el socialista Pedro Sánchez.

“Hay que decirles que estamos para gobernar mejor, gestionar mejor, respetar más, no insultarnos nunca, proteger las instituciones, que el Gobierno no esté por encima del Estado y que el presidente del Gobierno sea el primer español. Que estamos no para estar, sino para servir”, ha aseverado.

A continuación, ha reivindicado su gestión en la Comunidad gallega y ha asegurado que se siente “orgulloso” de los indicadores de los servicios públicos que ha dejado, convencido, asimismo, de que Galicia nunca va a “aportar problemas” al Estado, que “nadie pedirá más que los demás ni aceptará menos” de lo que corresponde.

Feijóo se ha mostrado convencido de que, “cuando haya dificultades en España”, Galicia será “un camino” a seguir, y ha manifestado su deseo de continuar al servicio de los gallegos desde La Moncloa. “Mi compromiso es seguir haciendo una buena política autonómica desde la Presidencia de España si los españoles quieren. Así fortaleceremos España, la nación, la Constitución y el pueblo español”, ha esgrimido.

“OS PROPONGO ESTAR PREPARADOS”. Y a continuación ha llamado a los suyos, en Galicia y en España, a mantener activa y a pleno rendimiento la maquinaria electoral. El primero foco está en las municipales, para las que queda poco más de un año. “Hay mucho curro por delante y, acabados los discurso, se acabaron las moquetas y los focos, y hay que bajar a la mina”, ha apelado.

Con Rueda recién proclamado líder del PPdeG y en un territorio en el que los comicios locales no son los que mejor se les dan a los populares --no tienen la Alcaldía de ninguna ciudad y solo gobiernan la Diputación de Ourense--, ha pedido “mejorar”.

“Nos tienen que salir mejor que en 2019 y estoy convencido de que lo vamos a lograr”, ha dicho Feijóo, quien ha pedido “no perder ni un minuto”, continuar las renovaciones en marcha de los candidatos y “reafirmar” a los que tienen opciones de ganar.

Pero también ha advertido que no se sabe “lo que falta para las generales”. “Dependerá de ERC o Bildu. Y esto no es solo una frase, es la realidad. Dependerá de que Yolanda se lleve bien con Podemos y de que Podemos se lleve bien con Yolanda. Dependerá de cualquier eventualidad salvo lo que le interese a España”, ha avisado.

Y en esta coyuntura, un Feijóo “ilusionado” por el “nuevo horizonte” de “esperanza” y “futuro” que se abre, al tiempo, en Galicia y España, con dos nuevos mandatos, ha lanzado un mensaje a los suyos de estar en alerta electoral: “Os propongo estar preparados y eso es estar a la orden de lo que manden los ciudadanos”.



