Feijóo quiere unidad y contará “con todos” para llevar el PP a Moncloa

El presidente del PPdeG y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha oficializado esta tarde su candidatura a liderar el PP porque se siente "preparado" y porque considera que puede, "junto a un partido unido", lograr el objetivo que tiene, que es el de conseguir gobernar en España. En un acto muy concurrido en el Multiusos do Sar, en Santiago de Compostela, ante la Junta Directiva del PPdeG, Feijóo ha dicho, visiblemente emocionado, que no dejará "desde el primer partido de España de defender los intereses de Galicia, que también son los de España".

Feijóo ha asegurado que “es posible” llevar de nuevo al PP al Gobierno de España si sale “recuperado” del congreso extraordinario que celebrará el próximo mes de abril en Sevilla. “Es posible si este partido sale recuperado, si no va de vencernos a nosotros”, ha advertido, no sin antes señalar que puede haber varios candidatos pero “solo un derrotado”, el Gobierno “multipartido socialista-comunista-nacionalista”. “No vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez”, ha proclamado durante su intervención ante la junta directiva del PP gallego, que se ha dado cita en el Multiusos Fontes do Sar en Santiago de Compostela.

Feijóo también ha aprovechado su intervención para explicar por qué en 2018 no dio este paso adelante pero ahora sí. “En 2018 fallar a Galicia sería fallarme a mí mismo, y hoy siento que fallar al PP sería fallar a Galicia y al resto de España”, ha esgrimido en un discurso aclamado por las en torno a 600 personas presentes. “España nos está esperando y en el PP va a encontrar un partido para gobernar. Ocurra lo que ocurra en Sevilla, seguiré siendo el mismo servidor público”, ha afirmado, para terminar su intervención con un “gracias” repetido y asegurando que ahora mismo se irá a preparar la reunión de su gobierno de este jueves.

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG ha defendido este miércoles que para que el PP recupere el Gobierno de España, el partido necesita volver a estar unido, por lo que necesariamente él se presenta como un candidato que contará “con todos” en esta nueva etapa. Durante su intervención ante el PP gallego, en la que ha oficializado su decisión de postularse para liderar el partido a nivel estatal, Núñez Feijóo ha asegurado, ante un nutrido auditorio en el compostelano Multiusos do Sar, que los populares pueden recuperar la hegemonía y el Gobierno “si nos implicamos todos”.

“Podemos volver a aglutinar en este partido a los millones de españoles que quieren un Gobierno diferente, si hacemos lo que debemos en el tiempo que tenemos por delante y nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar”, ha sentenciado Núñez Feijóo. Y ha anticipado que trabajará para rearmar el partido tras una etapa en la que “el PP no ha sabido estar a la altura de las circunstancias”. Para conseguir este objetivo, Núñez Feijóo contará, ha subrayado, con “todos” los cargos que pertenecen al PP ya que, como ha hecho hincapié, entre todos han cosechado “muchos aciertos, que serán decisivos para la victoria”.

Con este mensaje, el presidente gallego ha destacado que en su etapa al frente del partido quiere contar con los tres dirigentes que han llevado antes la dirección de la organización, “con los tres, con (José María) Aznar, con (Mariano) Rajoy y con el presidente (Pablo) Casado”. Al tiempo, ha apuntado que en su encomienda, si sale proclamado, también contará “con todos los presidentes autonómicos, con todos”, así como con todos los presidentes provinciales y locales del PP, que han de “trabajar unidos”. Como él quiere contar con todo ellos, también se ha comprometido “a que todos puedan contar conmigo”.

Núñez Feijóo, además, ha dicho ser consciente de la “dificultad y de los retos” que la formación tiene por delante pero, ha insistido, “juntos seremos capaces de superarlos” y de que el PP vuelva a ser el partido “que quieren sus afiliados y sus votantes. Los que son, los que fueron, los que dejaron de ser y los que volverán a ser”. EFE