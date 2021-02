Feijóo recalca que la tarea de Casado es consolidar al PP como alternativa

Pasar página del revés de las elecciones catalanas sin asumir mucho debate y desgaste interno. Con ese trasfondo, el líder nacional del PP, Pablo Casado, optó por un golpe de efecto el pasado martes en el comité ejecutivo al anunciar el abandono de la sede nacional de Génova, que considera ligada a los casos de corrupción y además está siendo investigada por las obras de su remodelación que sientan en el banquillo al extesorero Luis Bárcenas.

Pero, el intento de pasar de puntillas sobre el revés cosechado en las urnas el pasado 14 de febrero con este anuncio público que descargaba la responsabilidad en los casos de corrupción, una venta que además muy pocos dirigentes conocían de antemano, acabó por caldear la atmósfera interna. De hecho, salvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que salió a aplaudir la iniciativa, otros barones como el gallego Alberto Núñez Feijóo o el andaluz Juanma Moreno ya se desmarcaron de entrada con sutileza de la misma.

Pero, aquel planteamiento tenue inicial fue a más y, en Madrid, el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, puso negro sobre blanco al respecto en sendas entrevistas ayer en TVE y Cope.

Y la dirección nacional popular acusó el impacto de esa censura al instante. De hecho, tras las declaraciones del dirigente gallego, también ayer mismo Casado y Feijóo mantuvieron un encuentro en la propia sede nacional.

La reunión se celebró por la mañana y, desde Génova, trataron de quitar hierro al asunto, enmarcándola en la presencia de Feijóo en Madrid con motivo de la cita entre el mandatario gallego y la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, para abordar cuestiones energéticas.

El equipo de Casado aseguró que ambos referentes populares hablan con frecuencia y además existe una coincidencia de los dos en el proyecto ganador para el PP.

En todo caso, en la entrevista previa en TVE, Feijóo señaló que no estaba muy informado de la decisión de dejar la sede, pero apuntó como uno de los posibles factores para tomar esa decisión podría ser la falta de dinero en la formación del charrán.

“No sé si se va a vender. Lo sabrá el que lo ha anunciado. Una cosa es que se use una sede más modesta y otra que se venda”, dijo. Aún así, recordó que el Partido Popular debe “millones de euros que están por pagar”. “Nuestra situación económica no está muy boyante. Me da la impresión de que uno de los motivos puede ser la situación económica”, añadió. “Pero, vuelvo a reiterar, es un asunto interno” que debe ser debatido por los cauces internos.

Además, preguntado sobre si el anuncio de Casado de dejar la sede porque se estaban investigando las obras de su reforma había causado “malestar” interno en la formación, reconoció que “probablemente” pueda ser así.

Cuestionado sobre el tema en otra entrevista en la cadena Cope volvió a cuestionar la decisión de Casado. Si cada vez que una formación “tiene un problema” se opta por cambiar de ubicación, “no hay una sola sede en España que merezca ser ocupada por un partido político”.

Feijóo apuntó que la responsabilidad de Casado como líder nacional es “consolidar” al Partido Popular como “alternativa al socialismo, populismo e independentismo”.

Es más, si bien consideró que es “cansino” continuar respondiendo a preguntas sobre las tramas Gürtel y sobre Luis Bárcenas, subrayó que del pasado “no se reniega”, sino que “se aprende”.

Cada uno que limpie su casa “Nosotros no nos escondemos ni nos empezamos a decir cosas o a titubear en relación con asuntos escabrosos de nuestra historia”, recalcó, al tiempo que recordó que esos casos ya habían salido a la luz en el año 2009, cuando se presentó por primera vez a las elecciones gallegas.

Dicho esto, se preguntó si hay algún partido político “que en su historia no haya tenido a nadie imputado” y mencionó, entre otros, el caso de los ERE que involucró a los dirigentes del PSOE andaluz y estatal. “Cada uno que limpie su casa”, apostilló.

“En el partido somos educados, empezando por el presidente Casado, pero no me explico cómo no hay periodistas que estén un poco cansados de esta cuestión, sobre todo, cuando la actualidad política es tan rica en imputaciones y en altercados políticos”, abundó, en referencia a los disturbios que siguieron al encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.