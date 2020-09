Feijóo receta moderación y estabilidad para salir de la crisis de la covid-19

Alberto Núñez Feijóo tomou posesión no mediodía deste sábado como presidente da Xunta por cuarta vez nun solemne acto no Parlamento de Galicia. Desde o Salón dos Reis, volveu prometer o seu cargo e apelou á "estabilidade", á "moderación" e á "cogobernanza" co Estado que require a xestión da pandemia da COVID-19.

Nun evento dirixido polo presidente do Lexislativo galego, Miguel Santalices, quen foi o encargado de ler o decreto de investidura, e coa presenza da ministra de Política Territorial, Carolina Darias, Feijóo prometeu "ser fiel" ao seu cargo e "conservar e facer cumprir a Constitución, o Estatuto de Autonomía e as demais leis de Galicia e do Estado".

Tras confirmar Santalices que "queda investido como presidente da Xunta", o tamén líder do PP galego pronunciou con voz crebada un emotivo discurso que en ocasións lle obrigou a parar. "Pido permiso e perdón pola emoción, pero pódolles asegurar que tomar posesión por cuarta vez é máis emocionante que a primeira", confesou.

A pandemia do coronavirus non marcou soamente a maior parte da súa intervención --na que tivo palabras para as 656 vítimas mortais na Comunidade--, senón tamén a organización dun acto que obrigou a que os máis de 200 invitados, principalmente autoridades civís e políticas, tivesen que gardar a distancia de seguridade e portar máscara. De feito, as restricións provocaron que os presentes se tivesen que repartir por distintas salas e corredores do Pazo do Hórreo.

"MODERACIÓN E ESTABILIDADE"

No seu discurso, o recentemente reelixido como presidente da Xunta botou man de dúas dos seus grandes estandartes cos que concorreu ás eleccións do 12 de xullo e que lle deron a súa cuarta maioría absoluta. "Galicia acudiu á súa cita con Galicia para enviar unha mensaxe elocuente que se resume con dous principios: moderación e estabilidade", concretou.

"Non son ideas novas, senón que teñen un profundo arraigamento na conciencia colectiva. Os galegos de onte e de hoxe aprendemos que a moderación non é debilidade, senón fortaleza, e que a estabilidade non é inmobilismo, senón un dinamismo asentado en bases firmes", explicou seguidamente.

E é que, en palabras de Feijóo, "cando se abandona a moderación e se esquece a estabilidade, as comunidades políticas debilítanse e acábase perdendo a sintonía entre as institucións e a cidadanía". Precisamente, comezou apuntando que "os tempos difíciles" actuais "piden que esa proximidade democrática" entre as administracións e as persoas "sexa máis estreita, máis intensa e máis auténtica".

Ademais, destacou a Galicia como "unha forza tranquila, capaz de definir o seu modelo e marcar o seu propio camiño" e ao galeguismo como "unha identidade harmónica fraternal, que lle pide aos seus dirixentes unha gobernanza afectiva e efectiva".

Neste sentido, o presidente da Xunta aproveitou a presenza da ministra de Política Territorial para erixirse en defensor do Estado das autonomías e do autogoberno galego e para agradecerlle, tanto a ela como ao presidente Pedro Sánchez, as súas felicitacións.

"DESAXUSTES" ENTRE ADMINISTRACIÓNS

Con todo, advertiu sobre os "desaxustes" entre as distintas administracións durante a xestión da crise sanitaria: "Algúns deles son equiparables aos que padecen outros estados complexos, pero outros derivan da que, na miña opinión, é unha errónea concepción do Estado das autonomías".

Tras sinalar que España é un "Estado composto" e non "un mosaico descomposto con pezas esparexidas", recalcou que "a cogobernanza debería ser algo habitual e espontáneo, e non presentarse como unha concesión derivada dunha situación excepcional".

Seguidamente, garantiu "compromiso de colaboración" e valorou que a Xunta e o Executivo central "son dous compoñentes do Estado que a Constitución non situou fronte a fronte, senón a carón dos mesmos cidadáns para traballar xuntos".

"NORMALIDADE SEN ADXECTIVOS"

Por iso, nunha realidade marcada pola pandemia, comprometeu que "Galicia non vai ser gobernada polos acontecementos" nin será "un espectador pasivo": "Actuamos, preparámonos, anticipámonos, cooperamos e podemos estar seguros de que, como noutros momentos da nosa historia, tamén a máis recente, xuntos volveremos superarnos".

"Máis pronto que tarde, Galicia, como España e como o mundo, vivirá a normalidade sen adxectivos que todos merecemos", agregou Feijóo.





Darias a Feijóo, tras tomar posesión: "Son tiempos para el entendimiento"

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha recordado este sábado a Alberto Núñez Feijóo, tras tomar posesión por cuarta vez del cargo de presidente de la Xunta, que "son tiempos de dificultad y son tiempos para el entendimiento".

En declaraciones a la prensa, tras el acto oficial celebrado en el Parlamento regoonal, Darias ha intentado decir en gallego que "la comprensión no solo es posible, sino también necesaria" y que toda España está necesitada de ella.

"Es el mensaje", ha concretado, antes de proceder a una enumeración: entendimiento, cogobernanza y generar confianza.

Darias ha transmitido a Feijóo las "sinceras felicitaciones" del Gobierno de Pedro Sánchez y le ha deseado los "mejores aciertos".



SANTIAGO -EFE