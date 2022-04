Feijóo rechaza elegir sucesores a dedo: “La política no es señalar por decreto”

Mientras se acelera la cuenta atrás hacia el relevo de Alberto Núñez Feijóo tanto al frente del PPdeG como de la Xunta, el presidente sigue sin soltar prenda ni acerca de quién le sustituirá en su despacho de San Caetano, ni de si los populares gallegos optarán finalmente por un congreso autonómico para la elección de un nuevo líder.

Lo que sí dejó claro el de Os Peares, en comparecencia de prensa posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo, es que rechaza la vía del dedazo. “La política no es señalar por decreto a un sucesor”, subrayó. En su lugar, emplazó a que cualquier paso deberá contar con el aval de sus compañeros en el caso del PPseG, mientras recordó que la normativa autonómica determina que el cambio en la Presidencia debe ser ratificado en el Parlamento.

En cuanto al partido, que tendrá que buscar su propio camino, no concretó ni tiempos ni fórmula para el cambio de timón y dejó abiertas todas las puertas que contemplan los Estatutos. Pero también lanzó la idea de que él no es ya la persona adecuada para decidirlo, al menos en exclusiva. “Yo no soy presidente del PPdeG. A mí no me corresponde trasladarlo”, alegó Feijóo, cuya renuncia se hará efectiva hoy, el mismo día que da comienzo el congreso de los populares en Sevilla tras el que asumirá el mando en la cúpula de Génova.

En esta línea, argumentó que no estaría “bien visto” e incluso sería “poco alabado” por los medios de comunicación que “empezase a tomar decisiones” de este calado “en el último tiempo” al frente de la formación gallega. Más allá de este mensaje, evitó cualquier concreción de ninguno de los procesos, limitándose a insistir en los tiempos que se marcó para dejar la Presidencia del Gobierno gallego. Planea hacerlo pronto, no compaginará este cargo y el liderazgo del PP nacional más que “unas semanas”.

Nuevo titular de la Xunta en mayo. Así, reiteró que la activación de su relevo en la Xunta empezará de forma casi inmediata una vez que sea elegido líder del PP. Esto conlleva su dimisión y, con independencia de la fecha concreta en la que se produzca, que será en abril en todo caso –según sus palabras–, apunta a que los gallegos podrán tener en mayo un nuevo presidente, una vez superados los trámites preceptivos, que se extenderían “unas semanas”.

Ante las preguntas de los periodistas, Núñez Feijóo rechazó una vez más confirmar nombre alguno, pese a ser preguntado específicamente sobre si le sucederá su vicepresidente primero, Alfonso Rueda. Insistió, eso sí, en su famosa “previsibilidad”.