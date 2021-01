Feijóo reclama vacunas en proporción al peso de los gallegos de más de 80 años

a. vidal

Santiago

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, trasladó, tras reunirse con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, que el mandatario estatal le ratificó que el AVE a Galicia estará en servicio en el segundo semestre de 2021.

Así lo comunicó, en la comparecencia ante los medios al término del encuentro, en el que se abordaron otras cuestiones en materia de infraestructuras y de política industrial relevantes para la comunidad.

Sobre la alta velocidad, al margen de ratificar la fecha que el Ministerio de Fomento ya había puesto sobre la mesa para el AVE que enlazará Galicia con la Meseta (2021), el presidente gallego incidió en que también urgió solucionar los “retrasos” de la conexión con Lugo.

Según avanzó, profundizará en estas cuestiones en una reunión que tendrá con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. También abordará todas las cuestiones industriales y energéticas –con el futuro de factorías como la de Alcoa en Cervo (Lugo) o la de Endesa en As Pontes en el aire– en otra reunión con la ministra Teresa Ribera.

De otro lado, Feijóo mostró su optimismo ante la receptividad de Sánchez a los proyectos gallegos que optan a los fondos europeos Next Generation.

Feijóo precisó que trasladó al inquilino de La Moncloa todo el trabajo hecho por la comunidad autónoma, con especial hincapié en los proyectos tractores que ya se conocen, relacionados con la construcción de una planta e economía circular para los residuos orgánicos, con el impulso del polo aeroespacial, el plan de automoción, y con la fabricación de vacunas en los laboratorios Zendal.

“En definitiva, estamos hablando de unos proyectos que supondrán alrededor de 17.000 nuevos puestos de trabajo”, aseveró. “Al presidente lo que le pedí es objetividad en el reparto de los fondos, concurrencia competitiva en los proyectos y él me aseguró que va haber concurrencia competitiva en los proyectos de los fondos Next Generation”.

Si bien valoró la respuesta de la Unión Europea, a través de los fondos Next Generation, y del propio Gobierno, Alberto Núñez Feijóo expuso también el gran esfuerzo presupuestario que las comunidades autónomas están realizando ante la pandemia.

Por otra parte, el titular de la Xunta expresó su deseo de que la crisis industrial que está padeciendo Galicia, como consecuencia de la transición energética, “no la paguen los que no tienen ninguna responsabilidad”. Así, abogó por buscar soluciones para As Pontes, la venta de Alcoa a un nuevo dueño que active la única planta de aluminio primario de España, solucionar el problema de Ence y mantener la industria, “porque no estamos en el momento de destruir puestos de trabajo”, dijo, refiriéndose también a Meirama. “Estamos de acuerdo con la transición energética, pero tiene que ser justa y ordenada”, concluyó Feijóo.