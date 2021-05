Feijóo reivindica el valor del turismo para salvar la economía

El turismo “debe ser una prioridad política y económica”. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo se mostró tajante. “Sin turismo no habrá recuperación”, advirtió. El dirigente autonómico gallego reivindicó la importancia capital del sector como elemento tractor para salir de la crisis, en un momento clave, en el que se debe plantear qué hacer con los fondos europeos y cómo abordar la recuperación económica.

En el foro Hotusa Explora, el presidente insistió en que se debe tratar al sector turístico como uno de los ejes para relanzar al economía, ya que es un aspecto clave en el PIB y en el empleo. “Debe ser una prioridad política y económica. Si no se recupera, no se levantará la economía”, avisó.

Feijóo lamentó no tener la sensación “de que sea una prioridad”, aunque ironizó: “Probablemente sea porque no esté bien informado”. En este sentido, añadió que no conocía “un plan director para la recuperación del turismo en España”.

Además, pidió que se centren bien las prioridades: “Estamos haciendo tantas cosas que hay que poner un poco de orden”. Y se refirió a los acelerones y las decisiones “a una velocidad pasmosa” en materia de transición energética, “que está muy bien, pero tiene un coste”. En este sentido comentó que hay que “priorizar los sectores que interesan y no querer ser los primeros de la clase en sectores que no interesan tanto, que son muy costosos y que no están maduros”. “Echo de menos ser los primeros de la clase en el ámbito turístico, porque nos va en ello la economía”, añadió.

OFRECER SEGURIDAD. Para Feijóo, una de las claves pasa por dar la imagen de que España y Galicia son lugares seguros, ya que “la gente no ha perdido el interés por viajar, pero hay que ofrecer seguridad, sin comprometer la propia”. Destacó que en la comunidad se realizan pruebas en los aeropuertos y funciona el registro de viajeros, herramientas que “dan seguridad a la gente”.

De cara al futuro, comentó que “la gente va a tener más sensibilidad a los temas de salud”, y por eso entiende que se precisa un “planteamiento extenso”. Y afirmó que “es fundamental el pasaporte europeo para viajar y que las PCRs sean gratuitas”.

EL CASO DE GALICIA. El presidente puso en valor el “turismo verde, en zonas de menos emisiones” en las que “el medioambiente y la ecología, así como la no masificación van a ser divisas a poner en valor”. Puso a Galicia como ejemplo de destino seguro. No en vano, aseguró que “es uno de los lugares más seguros de Europa para estar y pasar las vacaciones”. En este sentido, destacó la cantidad de playas con banderas azules y el número de establecimientos con Q de Calidad.

Por eso, apuesta por “incentivos para que la gente se mueva por dentro del país”, y puso como ejemplo los cheques de 250 euros a los sanitarios, y los bonos de descuento en hoteles, que “se agotaron en 12 horas”.

Para “incentivar el consumo”, propuso que se estudie la posibilidad de aplicar el IVA superreducido al sector durante el segundo semestre y ver números al final del año.