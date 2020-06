Feijóo renovaría a maioría absoluta segundo o barómetro de Tezanos

Se a pasada semana o presidente da Xunta e candidato do PPdeG a renovar o báculo de San Caetano, Alberto Núñez Feijóo, ironizou ao mostrarse “sorprendido” tras coñecer os datos da macroenquisa do CIS, que situaban aos populares como vencedores dos comicios do 12-X, onte a faciana do de Os Peares reflexaría asombro e incredulidade, pois o barómetro do Centro de Investigacións Socialóxicas que lidera o polémico José Félix Tezanos pronostica que os populares revalidarán a maioría absoluta acadada hai catro anos, perdendo durante a lexislatura tan só un 2% dos votos.

Segundo o estudo demoscópico do instituto estatal, o Pazo do Hórreo terá a partires do vindeiro 12-X a seguinte composición: o PPdeG será a primeira forza con entre 40 e 42 escanos, o PSdeG aumentaría lixeiramente os seus efectivos na cámara autonómica facéndose con entre 16 e 18 deputados, resistindo deste xeito a puxanza do BNG que, con Ana Pontón á cabeza, loita por facerse coa segunda posición e segunda esta sondaxe elevaríase ata os 12-14 deputados, aínda que en intención directa de voto continúa por enriba dos socialistas. Mentres que Galicia en Común - Anova Mareas se faría unicamente con entre 4 e 6 escanos na cámara autonómica. O resto de formacións que concurren aos comicios non acadarían representación no Parlamento galego. Deste modo, a Marea Galeguista, Vox e Cidadáns non poderán representar os intereses dos seus votantes no Hórreo ao non acadar a barreira mínima legal do 5% dos votos.

AS CLAVES. Sempre que nos enfrontamos a un estudo metroscópico é importante diferenciar os datos en bruto como a variable do voto directo, da estimación de voto que tras pasar pola cociña, a empresa metroscópica lle outorga a cada partido. No presente traballo do Centro de Investigacións Sociolóxicas destaca o alto porcentaxe de indecisos –o 31,6% dos enquisados– que din non saber todavía a quen darán o seu apoio o vindeiro 12-X. Unha porcentaxe de electores cunha decisión irresoluta moi semellante á que a empresa estatal pronosticaba para as eleccións xerais do 10-N, daquela eran do 32,3% dos participantes na sondaxe, incurrindo nunha estimación que se demostrou finalmente errada. Sen ir máis lonxe, estimaba que Vox obtería tan só entre 14 e 21 escanos; mentres que acabou conseguindo 52 actas no Congreso dos Deputados.

Ademais, como todos os expertos coinciden estamos ante un comicios nos que aínda está por ver como actúa a pandemia sobre a participación cidadá nas eleccións, o que sen dúbida faría variar as estimacións.

Outra das claves, atópase na conxunción dos bloques, a diferencia dos derradeiros procesos electorais. O bloque da dereita que representan PP, Vox e C´s –atendendo tanto ao voto directo como á estimación elaborada polo CIS– acadaría unha porcentaxe de apoios que suma o bloque progresista co PSdeG, BNG GeC-AM e a MG.

escanos POR PROVINCIAS. O reparto provincial de escanos manterá a estrutura de 2016 co reparto de 25 escanos por A Coruña, 22 por Pontevedra e 14 polas de Lugo e Ourense. En base aos datos estimatorios do barómetro preelectoral do CIS, na circusncripción da Coruña o PP tería 13 deputados, 0 PSdeG 5, o BNG entre 4 e 5 e Galicia en Común entre 2 e 3; na de Lugo, o PP 8 ou 9, o PSdeG entre 3 e 4 e o BNG 2-3; na de Ourense o PP obtería 8-9 escanos, o PSdeG 3-4, o BNG 2, mentres que Galicia en Común loitará porque David Bruzos consiga escano. Na de Pontevedra, o PP 10-11, o PSdeG 5, o BNG 4 e Galicia en Común 2.

VALORACIÓN DOS LÍDERES. En canto á valoración que os enquisados dan aos líderes políticos galegos destaca que tan só dous deles aproban: Núñez Feijóo cun 5,92 e Ana Pontón cun 5,13. Mentres que Gonzalo Caballero e Antón Gómez-Reino non consiguen chegar ao cinco.