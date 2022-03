Feijóo se desliga de Vox: aspira a vencer con mayoría y sin pactos en el despacho

Un día después de oficializarse el acuerdo entre PP y Vox para el Gobierno de Castilla y León, que está costando duras críticas a los del charrán desde, el futuro líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, pone tierra de por medio. El líder gallego se desmarca del populismo y apuesta por ganar con amplias mayorías para no tener que pactar en los despachos.

El también presidente de la Xunta enmarcó el entendimiento alcanzado por de Alfonso Fernández Mañueco en la necesidad de dar estabilidad y culpó al PSOE por la amenaza de una repetición electoral. “A veces es mejor perder el Gobierno que ganarlo desde el populismo”, subrayó durante el primer día de su campaña interna para liderar el PP, en el que recorrió Valencia y Murcia.

Desde la ciudad del Turia, recalcó sus ideas autonomistas y europeístas y aseguró que aspira a volver a lograr “mayorías contundentes”, como las de José María Aznar, Mariano Rajoy y las que obtuvo en Galicia porque no cree en gobiernos pactados en los despachos. Más tarde, en Murcia, recordó que cada vez que el país estuvo en un momento complejo, los españoles convocaron al PP para gobernar. “Esto se puede volver a conseguir si son capaces de retomar la centralidad”, dijo.

Superar la frivolidad. Acompañado en este segundo acto por el presidente de la región, Fernando López Miras, el de Os Peares recordó que esta semana se cumplió un año de la moción de censura en Murcia, “el peor episodio político en 40 años de democracia”. Sobre este tema, lamentó que, en plena tercera ola de la pandemia, la mayor preocupación de los partidos que gobiernan este país fuese desestabilizar a los ejecutivos que funcionaban y que estaban gestionando un momento de una complejidad extraordinaria.

“La Región de Murcia fue el epicentro de la política frívola que este país sufre y desde aquí quiero decir que mi principal proyecto como presidente del Partido Popular es superarla y sustituirla por una política seria, solvente, sólida y sensata”, aseveró.

Unos discursos que llegan después de que el presidente del PPE, Donald Tusk, pidiese que la coalición con Vox, que definió como “triste sorpresa”, fuese un “incidente” y no una “tendencia”. Una “decepción” que el gallego aseguró comprender, culpando al PSOE por no ser un partido de Estado. Negó además que su formación haya capitulado frente a Vox. “No, entre otras cosas porque no soy presidente de mi partido”.

Antes de que Feijóo tomase la palabra, varios dirigentes del PP buscaron minimizar el impacto de un acuerdo que dará a los de Santiago Abascal la vicepresidencia de la Junta y tres consejerías. El pacto, coincidieron, respeta sus principios, se adoptó para garantizar la estabilidad y evitar elecciones y no es un producto a exportar.

“Lo importante es que se conformó un gobierno que va a tener estabilidad, que lidera el PP, que se enmarca dentro del orden constitucional y cuya base programática es el respeto a todos los principios y políticas que defiende y lidera el PP”, afirmó la coordinadora general de los populares, Cuca Gamarra.

Mañueco alegó que el pacto responde a circunstancias concretas y es “aplicable a un momento determinado y a una comunidad determinada”. Además, se ofreció a explicar al PPE un acuerdo que “encaja perfectamente dentro de los principios del PP en Europa” y no es “machista, racista, ni xenófobo”, explicó

En Andalucía, donde acaba la legislatura en otoño, Juanma Moreno insistió en que aspira a gobernar en solitario, sin estar “maniatado y limitado por acuerdos que puedan dificultarle su acción” y para ello pedirá el apoyo “independientemente de orientaciones ideológicas, desde el pragmatismo”. No cierra la puerta a Vox, pero se marca como horizonte el mismo escenario con el que cuenta Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, donde el partido verde solo es un socio externo.