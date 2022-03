Feijóo supera con un respaldo masivo el último formalismo para liderar el PP

··· La campaña del titular de la Xunta para presidir el PP sigue dando munición a la oposición en la Cámara do Hórreo. En este caso al PSdeG, cuyo portavoz parlamentario, Luis Álvarez, lanzó este lunes sus dardos contra Feijóo para pedirle que vuelva a dedicarse “a tiempo completo” a Galicia a la espera del congreso en el que será elegido nuevo líder de los populares. Así se pronunció a lo largo de una rueda de prensa en la que consideró apropiado que el mandatario aparte una campaña “llena de dislates, de auténticas ocurrencias populistas” como la que protagonizó en estos días y “retorne a tiempo completo” a Galicia y sus problemas cotidianos. Álvarez repasó algunos deslices del todavía presidente, como su deseo de vivir en Madrid por ser una tierra que ama la "libertad", dando a entender –en su interpretación– que en Galicia no pasa lo mismo; sus declaraciones al respecto de si la violencia vicaria es o no violencia de género, o las acusaciones al Gobierno de “forrarse” con los impuestos.