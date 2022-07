Feijóo ve a un presidente ‘podemizado’ con medidas populistas para resistir

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, salió de la primera jornada del Debate del estado de la Nación “preocupado” porque el jefe del Ejecutivo no tiene un plan para España sino que solo busca “resistir” en Moncloa. Además, recalcó que Pedro Sánchez “copió” las medidas “populistas” de Podemos, su socio de coalición, y pronosticó que pueden ser los ciudadanos los que al final paguen los nuevos impuestos a la banca y las energéticas.

“La podemización del señor presidente fue completa. Le compró todas las propuestas a Podemos y además le salieron baratas porque simplemente las copió y ni siquiera las pagó”, declaró el extitular de la Xunta en una entrevista en Onda Cero que recoge Europa Press.

“CONSTRUIR UN RELATO” PARA BUSCAR CULPABLES. El presidente del Partido Popular se preguntó quién pagará los nuevos impuestos a la banca y a las empresas energéticas y ha augurado la posibilidad de que se repercutan en los recibos de los ciudadanos y los paguen “los de siempre”, “frenando la economía”.

Tras recordar que el Gobierno ya había subido “24 veces” los impuestos y ahora lo hará dos veces más, resaltó que aumentar impuestos debe hacerse con un planteamiento “moderado e inteligente” y no “populista”. “Y los inversores siempre, siempre, siempre penalizan el populismo”, avisó.

Aseguró que el jefe del Ejecutivo lo que buscó fue “construir un relato” para hallar culpables a la crisis: si sube la luz, el gas y la política energética, la culpa la tienen las compañías y si lo hacen los tipos de interés, los bancos. “Construye un relato político y, a partir de ahí, hace un anuncio bastante populista”, afirmó. Tras criticar que Sánchez se haya “vuelto a negar a bajar los impuestos a las clases medias y bajas”, avisó que si esos nuevos impuestos a la banca y las energéticas los van a pagar los ciudadanos –a su juicio hay “riesgo de que así sea”–, “esa medida no vale”.

En cuanto a si está a favor de la bonificación del servicio de cercanías, destacó que hace tan solo 15 días el Gobierno proponía bonificar los viajes en tren al 50%, mientras que este martes Sánchez anunció en el Congreso que sería el 100%. A su entender, es “difícil tomarse en serio” al Ejecutivo, que “cambia la medida en dos semanas”.

“Vamos a ver si esto es factible y cuáles son las condiciones para tener ese bono”, manifestó, para preguntarse si habrá límites de renta para acogerse a esta medida o si los españoles sin cercanías van a beneficiarse de algo, al tiempo que ha señalado que “este tipo de medidas no se pueden improvisar”.

El jefe de la oposición subrayó que el “objetivo fundamental” de Sánchez no es gobernar sino “resistir como presidente” y avisó que cuando uno no tiene un plan para su país, pues al final “queda al albur de sus socios”.“La política territorial la marca ERC, la política de memoria democrática la marca Bildu y la política económica la marca Podemos. Y estos tres factores me preocupan”, proclamó, para insistir en que el “único plan” de Sánchez consiste en “agotar la legislatura” y no en resolver problemas como la inflación.