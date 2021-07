Feijóo ve decepcionante una reunión sin acuerdos y con mucho monólogo

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado que la Conferencia de Presidentes celebrada este viernes en Salamanca se haya cerrado sin “acuerdos ni novedades”, después de seis horas de reunión en las que “ha habido muchos más monólogos que diálogos”, ha afirmado. En la rueda de prensa posterior a la cita, Núñez Feijóo ha mostrado su decepción ante un encuentro en el que “ha habido mucho monólogo” y en el que “cada presidente ha dado su puntos de vista”, pero en el que ha dicho que no se ha avanzado en la gestión de la pandemia. “Lamentablemente, no tenemos acuerdos ni novedades que podamos trasladar a los ciudadanos del conjunto de España”, ha opinado el mandatario gallego, que espera que la próxima reunión de este tipo sea una “convocatoria más fértil” que la mantenida este viernes. “Cuando no se acuerda nada, para los ciudadanos este tipo de reuniones no valen mucho”, ha considerado.

En este sentido, el máximo mandatario gallego ha criticado la “cerrazón” que, a su entender, el Gobierno ha mostrado respecto a muchas cuestiones planteadas por las diferentes comunidades autónomas, como, por ejemplo, el uso del certificado covid en actividades o escenarios de mayor riesgo. Núñez Feijóo ha defendido que en un momento en el que más de un 56 % de los ciudadanos españoles ya están vacunados con la pauta completa contra el coronavirus se debe poder emplear documentación que así lo certifique, “para no parar la actividad económica y social” en los municipios que registren una incidencia alta, ha indicado.

Para evitar la paralización de la actividad en dichos ayuntamientos, han sido varias las comunidades que han abogado por permitir el uso de los certificados covid para acceder a espacios de ocio, grandes eventos o actividades, tal y como ya han aprobado países como Francia o Italia. “Lamentablemente, no hemos convencido al Gobierno”, ha expuesto Núñez Feijóo, que observa una contradicción por parte del Ejecutivo central a este respecto al señalar que mientras “en esta misma Conferencia también se nos ha exigido” presentar la pauta de vacunación o una prueba negativa, no se permite utilizar ese modelo en las comunidades. “Aquello que se nos exige para reunirnos no es válido para tener la actividad abierta”, ha reprochado el presidente de la Xunta.

En otro orden de cosas ha reclamado al Gobierno central un esfuerzo para conseguir más vacunas, al entender que los 3,4 millones de las anunciadas de Pfizer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía son insuficientes “para parar esta quinta ola”, ya que “se desacelera” el ritmo de vacunación. “Lo que ocurre en España es que la gente se quiere vacunar en España y no tiene vacunas, y lo que ocurre en otros lugares es que hay vacunas pero no hay gente que quiera vacunarse”, por lo que, según Feijóo, el Estado español “tiene muchos argumentos” para pedir las dosis que no se están administrando en el resto de la Unión Europea.

El presidente de la Xunta también ha pedido reconsiderar el uso de la vacuna de Janssen para menores de 40 años y avanzar en una estrategia nacional de vacunación para los próximos meses.

En su opinión, es importante que el Estado cuente con una “ley de pandemias” porque no es comprensible “que en quince meses la comunidad internacional haya sido capaz de sacar varias vacunas y que las Cortes y el Gobierno haya sido incapaz de regular por ley el problema de salud pública en el que estamos”.

En este ámbito, dijo que Galicia también ha pedido una “convocatoria extraordinaria de MIR para médicos de familia y pediatría, como mínimo” y volver a convocar todas las plazas vacantes en el ámbito del Sistema Nacional de Salud para que se puedan cubrir con ofertas de empleo”, aunque se ha lamentado de que “no hemos podido sacar un acuerdo”.

En el apartado económico, ha vuelto a exigir un reparto equitativo y transparente de los fondos europeos y ha entendido como un “apartado de esperanza” la decisión adoptada para que los gobiernos regionales gestionen hasta el 55 % del montante total de fondos para la recuperación económica. Este acuerdo es destacable para el mandatario gallego porque, ha dicho, hasta la fecha “realmente a efectos de fondos las comunidades nos sentimos más como oficinas que gestionan las decisiones de los ministerios”. Finalmente, el presidente de la Xunta también ha urgido trabajar de forma conjunta para atajar la crisis demográfica a nivel estatal por medio de una estrategia que debe atender a la baja natalidad existente y al retorno de los hijos y nietos de españoles que viven en el exterior. EFE

DIEZ PROPUESTAS

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, expuso en la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Salamanca los 10 posibles acuerdos que propone Galicia, que se centran en tres ámbitos: unidad ante la crisis sanitaria, unidad para la reactivación económica y unidad ante el reto demográfico, según adelantaron fuentes de la Xunta. Al respecto de la pandemia, Feijóo destacó la relevancia de la vacunación y reclamó al Gobierno un esfuerzo para lograr más dosis para poder inmunizar cuanto antes a toda la población y evitar nuevas olas. El presidente gallego agradeció el anuncio de Sánchez de un refuerzo de vacunas en agosto, aunque lo calificó de insuficiente, dado que aún así seguirían siendo muchas menos que las vacunas disponibles en junio.

También al respecto de las vacunas, Feijóo propuso reconsiderar el uso de la vacuna de Janssen para menores de 40 años y contar cuanto antes con una estrategia nacional de vacunación para los próximos meses, con cuestiones a abordar como la posibilidad de una tercera dosis o la inmunización de los menores, entre otras. Así mismo, abogo por buscar una postura común al respecto de la utilidad de los certificados de vacunación y, concretamente, reclamó una aplicación para garantizar un uso seguro, útil y eficaz del certificado. Sobre esta cuestión, llamó la atención sobre la contradicción de que se exija el pasaporte Covid o prueba PCR negativa para acceder a la reunión de hoy y esta seguridad sanitaria no se ofrezca a los ciudadanos para acceder a locales de hostelería.

En materia económica, instó al Gobierno a cumplir con lo anunciado y que garantice que las CCAA gestionen el 50% del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Además, consideró imprescindible blindar la coordinación, la transparencia y la objetividad en el reparto. Finalmente, pidió retomar el diálogo entre Gobierno y CCAA para aprobar, con agilidad y consenso, la estrategia nacional frente al reto demográfico.



Sánchez anuncia más vacunas y más dinero para las comunidades

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes, en la XXIV Conferencia de Presidentes, más vacunas para anticipar el objetivo del 70 % de la población inmunizada y más dinero de los fondos europeos a gestionar por las comunidades autónomas en el marco del plan de recuperación. Lo ha hecho ante los 16 presidentes autonómicos y dos de ciudades autónomas presentes en la reunión celebrada en Salamanca -todos excepto el catalán, Pere Aragonès, que rehusó acudir-, en una reunión de seis horas que ha contado con la presencia del rey al inicio de la jornada. En sus intervenciones, la mayoría de los presidentes autonómicos han reclamado más participación en la toma de decisiones, más herramientas y cobertura jurídica en la lucha contra la pandemia y más implicación en la gestión de los fondos de recuperación, así como un sistema de financiación más equitativo y un replanteamiento de este foro de debate. EFE