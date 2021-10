Feijóo y Ribera acercan posturas para salvar Ence y que se quede en Galicia

Salvar la actividad y los puestos de trabajo de Ence en Galicia todavía es posible, pese a las sentencias de la Audiencia Nacional que tumbaron la concesión otorgada a la pastera ubicada en la ría de Pontevedra por el Gobierno del popular Mariano Rajoy.El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, acercaron ayer posturas durante un encuentro que ambos mantuvieron en Madrid.

Una reunión que el mandatario autonómico aprovechó para trasladar a la responsable del departamento gubernamental el informe encargado al Consello Consultivo en el que se avala la posibilidad legal de que los terrenos en los que se ubica la factoría puedan pasar a formar parte de la Autoridad Portuaria de Marín.

Un documento que la también vicepresidenta tercera se comprometió a analizar. En todo caso, tal y como trasladó el de Os Peares al finalizar la cita, lo que sí dejó claro la ministra es su promesa de que Ence se quede en Galicia. “Salimos un poco más tranquilos de lo que entramos”, sintetizó Feijóo. “Hemos coincidido que esta pastera tiene que seguir trabajando en Galicia”, ratificó el titular de la Xunta.

Apoyo económico para el traslado. Con todo, la opción preferida del Gobierno pasa por ubicar la planta en otra localización, fuera de Lourizán. En este sentido, Ribera trasladó el compromiso de apoyar económicamente el traslado de la pastera y la implantación de un nuevo proyecto industrial que permita mantener el empleo en el territorio.

De este modo, pidió a Feijóo que colabore con la empresa en la búsqueda de posibles ubicaciones alternativas y facilite terrenos viables. El Ministerio informa de que ya puso en marcha los trabajos para encargar un estudio que identifique suelos aptos donde pudiera realojarse la fábrica, recogiendo la petición de la Mesa de Diálogo.

Next Generation. Otro de los asuntos que estuvieron sobre la mesa fue el reparto de los Next Generation. Aquí, la Xunta explicó a la ministra los avances en relación al proyecto de fibras téxtiles de madera certificada y al proyecto de economía circular, a través do tratamiento de 7 millons de toneladas de purines para transformalos en biogás y fertilizantes. “Le entregué a la vicepresidenta el documento con ambas iniciativas y un memorando con empresas europeas que están dispuestas a invertir”, aseveró.

central de As Pontes y alcoa. Así mismo, Feijóo reclamó a Teresa Ribera la necesidad de reorientar la transición energética “abrupta” hacia una transición “justa, inclusiva y ordenada”, que de seguridad a los casi 15.000 empleos que están en peligro en la Comunidad.

Como informa la Xunta en un comunicado, el presidente gallego volvió a pedir e la ministra que valore la central térmica das Pontes como un lugar “estratégico” para garantizar al seguridad del suministro eléctrico en un momento marcado por la escalada imparable en el precio de la electricidad. “Creemos que España no debe cerrar de forma abrupta todas sus centrales térmicas incluida la más grande, que es esta”, añadió.

La transición tiene que ser justa “y también ordenada”, recalcó, porque nadie puede perder su puesto de trabajo como consecuencia de una transición improvisada”, añadió, refiriéndose también a la situación de Alcoa e incidiendo en la necesidad de afrontar la venta con seguridad, sin excluir la intervención temporal por parte de la SEPI.