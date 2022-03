Feijóo ya marca el rumbo del PP: “Vengo a ganar a Pedro Sánchez”

Lo que era un secreto a voces por fin es oficial. Esta vez sí, Alberto Núñez Feijóo da el paso y presentará su candidatura para tomar las riendas del Partido Popular a nivel nacional en el congreso extraordinario que se celebrará en Sevilla entre el 2 y el 3 de abril. Por ahora, sobre el papel, es tan sólo un simple aspirante. Pero el gallego, animado a presentarse por la mayoría de dirigentes y presidentes autonómicos, arranca la carrera marcando ya el rumbo a seguir por los suyos, que no es otro que “ir a ganar a Pedro Sánchez”.

Arropado por la plana mayor de Xunta y PPdeG en una reunión de la junta directiva que sólo tenía “un punto en el orden del día”, el líder de los de la gaviota en la Comunidad y a su vez titular del Gobierno gallego no se anduvo con rodeos en el Multiusos do Sar, donde fue recibido entre gritos de “presidente, presidente”. Durante un emocionante discurso, con la voz entrecortada por momentos y luchando por contener las lágrimas, ratificó que pondrá todo de su parte para llevar a los populares de nuevo a Moncloa.

“No vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez, vengo a ganar a Pedro Sánchez”, proclamó durante su intervención en Santiago. Considera que esta es “la mejor manera de servir” al país, para darle “un Gobierno sólido, sereno, fiable y solvente”. España, subrayó, “vive una situación límite” y el Ejecutivo de coalición demostró que no sabe afrontarla por lo que él se siente “en la obligación moral” de ponerse al servicio de su partido y de su país. También aseguró que no dejará, “desde el primer partido de España, de defender los intereses de Galicia, que también son los de España”.

“Si hay de lo que no dudo es que el PP tiene un gran futuro por delante. Haremos lo que debemos, remontaremos y seremos el PP que España confió, el que España necesita y por el que España está esperando”, aseveró entre muestras de júbilo que interpretó como una “autorización” de los presentes para postularse.

Un día después de celebrar los 13 años de la victoria que el 1 de marzo de 2009 le devolvió la Xunta al PPdeG tras una legislatura en la oposición, el de Os Peares también aprovechó su intervención para explicar por qué en 2018 no dio este paso adelante pero ahora sí. “En 2018 fallar a Galicia sería fallarme a mí mismo, y hoy siento que fallar al PP sería fallar a Galicia y al resto de España”, esgrimió en una intervención aclamada por las en torno a 600 personas presentes.

“España nos está esperando y en el PP va a encontrar un partido para gobernar. Ocurra lo que ocurra en Sevilla, seguiré siendo el mismo servidor público”, afirmó, para terminar su intervención con un “gracias” repetido y asegurando que lo próximo que hará se irá a preparar la reunión de su gobierno que tiene lugar este jueves, esta semana desde la ciudad de Ourense.

Llamamiento a la unidad. Tras la polémica surgida este martes en Madrid tras el duro alegato lanzado por Isabel Díaz Ayuso contra la dirección saliente del PP encabezada por Pablo Casado, pidiendo la “expulsión” de todos aquellos que, según entiende, respaldaron una campaña en su contra, Feijóo apeló a la unidad asegurando que los populares pueden recuperar la hegemonía y el Gobierno “si nos implicamos todos”.

“Podemos volver a aglutinar en este partido a los millones de españoles que quieren un Gobierno diferente, si hacemos lo que debemos en el tiempo que tenemos por delante y nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar”, sentenció, anticipando que trabajará para rearmar el partido tras una etapa en la que “el PP no supo estar a la altura de las circunstancias”. Para conseguir este objetivo, el barón autonómico subrayó que contará con “todos” los cargos que pertenecen al PP ya que, como hizo hincapié, entre todos cosecharon “muchos aciertos, que serán decisivos para la victoria”.

Con este mensaje, el presidente gallego destacó que en su etapa al frente del partido quiere contar con los tres dirigentes que llevaron antes la dirección, “con los tres, con (José María) Aznar, con (Mariano) Rajoy y con el presidente (Pablo) Casado”. Al tiempo, apuntó que en su encomienda, si sale proclamado, también contará “con todos los presidentes autonómicos, con todos”, así como con todos los presidentes provinciales y locales del PP, que han de “trabajar unidos”.

Como él quiere contar con todos ellos, también se comprometió “a que todos puedan contar conmigo”. Además, aseguró ser consciente de la “dificultad y de los retos” que la formación tiene por delante pero, recalcó, “juntos seremos capaces de superarlos” y de que el PP vuelva a ser el partido “que quieren sus afiliados y sus votantes. Los que son, los que fueron, los que dejaron de ser y los que volverán a ser”.

Sobre sí mismo, destacó su “honestidad” y que no está en política para “desentenderse ni acomodarse”, sino para gobernar, algo que sabe lo que significa frente a un Ejecutivo central que cree “aún no lo sabe”. A diferencia de otros, insistió en que no es “un recién llegado”, sino que cuenta con “una vida, una trayectoria y una experiencia para bien, para regular y para mal”, con sus errores y sus aciertos. Todo esto es lo que ofrece al partido. Frente a una política en España “de revanchismo y de trinchera” en la que no cree, defendió que la única confrontación debe producirse en la de las ideas y propuestas.

Dimitirá cuando considere oportuno. Horas de hacer oficial su candidatura a liderar el PP, el presidente de la Xunta explicó que su decisión llega “precipitada por los acontecimientos”, pero no fue “buscada ni ambicionada”, avanzando que no se irá con prisas porque dirigir Xunta y PP es compatible legalmente, lo que da pie a un relevo ordenado y ajustado los tiempos que él decida.

En el acto de presentación del ‘Plan Estratéxico 2022-2030’, aludió a que la semana próxima tendrá que enfrentarse en la sesión de control de la Cámara a una oposición que le invita a dimitir. “Es curioso que la oposición me diga cuándo dimite usted, será cuándo considere oportuno. Fin de la explicación. Vivimos en una democracia y a pesar de que a algunos no les gusta la Constitución ni el Estatuto y se inventan leyes para imponer a los demás aunque ellos no las cumplan, en España es perfectamente compatible ser presidente de una Comunidad y de un partido”, esgrimió.

“Soy perfectamente consciente de cuál es mi responsabilidad y actuaré de acuerdo con esa responsabilidad. Yo dije que no me iba de Galicia en un mes, lo dije en 2018, y en 2022 no voy a cambiar de criterio”, aseveró, antes de resaltar que actuará conforme a su responsabilidad según le dicte su “conciencia” y no “por lo que diga la oposición.

A renglón seguido, recordó que este jueves presidirá el Consello en Ourense, como ya hizo en Ferrol, e incluso apuntó que tiene “pensado” lo que va a hacer “en marzo y abril”. A partir de ahí, se remitió a lo que suceda en el congreso e incidió en que articulará el calendario que le dicte su conciencia para “cumplir con su responsabilidad” con Galicia y otras responsabilidades futuras.