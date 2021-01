Precisamente porque casi todo el mundo quiere olvidarlo, 2020 será el año que casi todos recordaremos. Tal vez, dentro de treinta, la visión de una mascarilla decorada o el soniquete de “resistiré”, nos retrotraerán, como la magdalena de Proust, a esta versión “pandemial” de aquéllos felices veinte del siglo pasado. Mientras tanto, parece que 2021, al menos en sus inicios, continuará con la misma inercia. En todo caso, llegados a esta ansiada fecha de cierre, es típico recapitular; lo que, al menos para nosotros, no resulta demasiado difícil, dado que esta columna, a punto de cumplir tan solo seis meses, nació a comienzos de julio.

A lo largo de este tiempo, merced al presente espacio, facilitado por el Club de Consejeras de la Asociación Gallega de la Empresa Familiar -con Dolo Martínez y María Montalvo como principales impulsoras-, hemos tratado de dar a conocer su iniciativa en pro de una nueva cultura corporativa en las empresas familiares gallegas a través, en concreto, del Decálogo auspiciado por dicho Club y que en tantas ocasiones hemos mencionado ya aquí. Pero, a partir de esta idea inicial, con esta columna se ha pretendido básicamente comunicar -a quien le interese- distintas aportaciones que siempre giran en torno al mismo leitmotiv: la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación público-privada como medio idóneo para afrontar los retos económicos, en general, y la recuperación en el marco de la pandemia, en particular.

Así, hemos dedicado más de un esfuerzo a hablar tanto de la filantropía como de su herramienta por excelencia, el mecenazgo (columna inicial del 5 de julio y la siguiente, de 12 del mismo mes, coincidiendo con las elecciones gallegas; o en “hacer el bien, haciéndolo bien”, de las ya aludidas Dolo y María, publicada el 18 de julio); de la importancia del acuerdo sobre el fondo de recuperación de la Unión Europea Next Generation (mencionado allá por el 2 de agosto en “el codo nuevo protocolo social”); o del necesario protagonismo de la empresa familiar gallega en el espinoso escenario económico que nos tocó vivir a lo largo de tan infausto año (en “la familia empresaria”, del 16 de agosto).

Continuando en esta línea, otras cuestiones que hemos querido abordar han sido el futuro de las inversiones extranjeras, que pasa por macroproyectos como el denominado “nueva ruta de la seda”, patrocinado por el gobierno chino (“el jarrón chino”, 29 de agosto); la imprescindible mirada hacia la función social de la ciencia, con especial atención a las aportaciones que pueden venir del mundo universitario (en ”ser popular no impide aspirar a la gloria”, 18 de octubre), así como de su papel específico en el marco de la pandemia (“la torre de marfil”, 26 de septiembre); o las ventajas que presenta la cooperación transfronteriza, como sucede en el caso de Galicia con el Norte de Portugal (en “tan lejos, tan cerca”, el 25 de octubre).

Además, nos hemos hecho eco de diversas actividades que merecen un elogioso encomio, no solo por el mimo y la dedicación puestos por quienes las organizaban -con el engorro añadido de cambios de fechas y/o modalidades de intervención (en favor de su desarrollo virtual, en la medida de lo posible) dadas las circunstancias-; sino también, especialmente, por los temas tratados. Como ha sido el caso del XXII Congreso Nacional de la Empresa familiar, evento organizado por el Instituto de la Empresa Familiar (“desde la empresa familiar, damos la cara”, de 1 de octubre); o de las segundas jornadas sobre Empresa Familiar y Sostenibilidad, en el Campus Remoto de la Universidad de Vigo (“el día de la marmota”, de 29 de noviembre).

Tampoco hemos olvidado cuestiones de gran trascendencia en ámbitos ciertamente complejos, como el sector de la energía, donde la apuesta por el hidrógeno ha supuesto un cambio de paradigma a nivel europeo (“verde, que te quiero verde”, de 13 de diciembre); o la conveniencia de posicionar a Galicia adecuadamente en entornos sofisticados a nivel de relaciones políticas, como sucede con la Unión Europea, donde se deciden cuestiones clave para nuestra economía (“Ofelia, el Brexit, la pesca gallega y la PAC”, de 4 de octubre) como ha revelado, por ejemplo, el reciente Acuerdo de Nochebuena sobre la futura relación con el Reino Unido.

Precisamente, dicho acuerdo establece en una de sus disposiciones distribuidas a lo largo de las 1246 páginas en inglés del documento (en concreto, en su artículo INST.2.1 letra “q”, para quien le interese) la creación de un comité especializado en materia de pesca, que será el encargado de lidiar con los problemas relativos a dicho ámbito en el futuro. Como en dicho comité habrá representantes de ambas partes (esto es, tanto del Reino Unido como de la Unión Europea), cabe preguntarse si no sería posible -puesto que, de serlo, parece algo muy deseable- intentar que un gallego o gallega pueda sentarse en el mismo.

Con esta (im)pertinente sugerencia concluimos tanto el año como esta columna al estilo de aquéllos episodios de “Friends” que tanto detestábamos cuando, aguardando jugosas nuevas tramas, nos colaban un capítulo hecho a base de un refrito de otros anteriores. Pero seguro que, al igual que en la icónica serie, nuestra amplia legión de followers sabrá disculparnos, dadas las fechas en las que nos encontramos. Finalizamos así deseando que 2021 resulte un año, si no más feliz para todas y todos, por lo menos, no tan complicado como ha sido el actual. Con lo bajo que está el listón, no parece algo muy difícil. O, mejor aún, visto lo visto, por si un solo año de dicha no bastara para resarcirnos de éste, ya puestos, ¡felices veinte!