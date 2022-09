Felipe VI: “El Camino contribuyó de modo innegable a forjar la unidad de Europa”

“Este primer encuentro del Foro La Toja, el primero tras la pandemia, llega en medio de un escenario geopolítico global definido por la agresión ilegal e injustificada a Ucrania por parte de Rusia y el impacto que eso ha tenido en múltiples ámbitos”. Con estas palabras daba el rey Felipe VI arranque oficial a la cuarta edición del foro La Toja, que reune durante tres días a expertos de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional y a diversas autoridades para debatir y extraer conclusiones sobre los retos futuros.

Sin lugar a duda, la invasión de Ucrania constituye un momento histórico y determinante para el futuro del orden internacional. Cuando la lucha por la hegemonía mundial parecía haberse trasladado al área del Pacífico, la agresión de Rusia a un país soberano en el territorio europeo nos ha retrotraído a los peores momentos de la historia del siglo XX en Europa y nos ha obligado a todos los países occidentales a redefinir las prioridades estratégicas. Por ello, el foro La Toja las pone sobre la mesa: desde las alianzas defensivas al suministro energético; desde la ciberseguridad al futuro de las transacciones financieras y comerciales, e innumerables aspectos de nuestra vida cotidiana que se van a ver afectados por la guerra.

“La guerra era algo que no creíamos posible ya en territorio europeo y lleva más de siete meses”, recordó Felipe VI durante el discurso inaugural de este 2022, año en el que, precisamente, se concedió el premio Foro La Toja al pueblo ucraniano, como un símbolo, en palabras del propio monarca, “de nuestra admiración ante la firmeza demostrada por el Gobierno ucraniano, ante el coraje de sus Fuerzas Armadas y ante el sufrido aguante de su población en la defensa de su soberanía e independencia”. Al mismo tiempo, expresó “nuestra más profunda y rotunda condena y rechazo a las pretensiones rusas”, en nombre de todo el Estado español.

“Lejos de la desmoralización y división entre la población ucraniana, la violencia desatada contra Ucrania ha resultado, además de en un trágico balance de víctimas, en un nexo de unidad y solidaridad”, afirmó Felipe VI. Además, quiso resaltar que la defensa acérrima de los ucranianos no solo pasa por la defensa estricta de su territorio, sino que es “una contienda por una sociedad democrática abierta, por la suya y por la de todos los que creemos en la libertad y democracia y los que defendemos el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos”.

Y dirigiéndose al embajador de Ucrania en España, presente en la sala para recoger el galardón en nombre de todo su pueblo, el rey aseguró que “España está con Ucrania”. “Embajador, ha recogido un premio muy merecido, pero que, sin ninguna duda, hubiésemos preferido no haber entregado”, apuntó. Con todo, resaltó los aspectos positivos que, dentro de la tragedia de una guerra, de han logrado: “el refuerzo de la Alianza Atlántica y de la OTAN, de la respuesta común europea y la transformación del proceso de globalización en una coyuntura de cambio de las cadenas de valor en las que el primer concepto es la seguridad”.

“Este foro ten vocación ibérica e atlántica e organízase na rexión máis occidental e atlántica do noso país, Galicia, comarca de convicción universal, onde o Camiño é un magnífico exemplo de atención e integración que contribuiu innegablemente a forxar a unidade europea e occidental”, concluyó, en gallego.

UCRANIA RECLAMA MÁS ARMAS Y APOYO PARA INGRESAR EN LA UE. Tras recibir el galardón, el embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev, no pudo contener la emoción. “Seguimos luchando contra la barbarie rusa por conservar la independencia, luchando no solo por nuestro país, sino por defender los valores que todos compartimos”, resaltó durante la recogida del premio, destacando también que “el éxito de nuestra lucha no habría sido posible sin el apoyo de todos los países socios, amigos, entre ellos España, que ha otorgado y sigue otorgando a los ucranianos refugio temporal y también enviando ayuda humanitaria”.

Asimismo, quiso resaltar que la decisión del Gobierno de España de suministrar armas “ha sido un momento clave del apoyo”. Por eso, aseguró que “para los ucranianos el mejor premio es la solidaridad y la ayuda que España ha prestado y sigue prestando a mi pueblo”. Finalmente, pidió el apoyo del país para acelerar el proceso de integración en la UE.

RUEDA APLAUDE LA NECESIDAD DEL ENCUENTRO PARA “ABRIR EL GRIFO A IDEAS Y PROPUESTAS”. Precisamente este apoyo decidido a Ucrania y los retos que plantea el mismo de cara al futuro son aspectos que se tratarán en el foro de La Toja, lugar calificado por el propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, como “un escenario fantástico para hablar, reflexionar y extraer conclusiones”. “Galicia se reafirma una vez más como ese puente que siempre hemos sido entre las dos orillas, la Americana y la Europea”, apuntó.

“Esta ría en calma, a pesar de que estamos entrando ya en octubre, tiene que volver a servir de refugio para tantas propuestas de cara a navegar en ese mar agitado por corrientes de superficie, de fondo y de todo tipo que obligan a reflexionar”, metaforizó el presidente gallego. Recordó que a día de hoy las cuestiones prioritarias son la guerra, la “galopante” inflacción, la crisis energética y el resurgir del extremismo, por lo que “ha llegado el momento de abrir el grifo de ideas y propuestas”.

Recordando dos acontecimientos recientes clave: las muertes de Isabel II y de Gorbachov, se refirió al “desasosiego” que en muchos provoca esa sensación de que “con ellos ha muerto también el siglo XX”. “Hemos visto cómo de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial surgió el Ave Fénix de una Europa unida”, explicó, apuntando que “en el siglo anterior llegamos a pensar (después de eso), que la Historia iba a oscilar siempre a nuestro favor: con una democracia naciente, tasa de bienestar, avance continuo, la promesa de que todo iba a ir a mejor, y ahora los acontecimientos nos han devuelto a una realidad que nunca debemos perder de vista: la democracia es una conquista permanente y lo va a ser siempre, porque la tiranía y el totalitarismo siempre van a estar”.

Y para terminar su discurso, el titular del Ejecutivo gallego trasladó al rey la voluntad de Galicia de contribuir a consolidar proyectos “sólidos, amplios, estables y que, en base a pequeños logros, sirvan siempre para construir un futuro a lo grande, necesario en estos momentos de incertidumbre”. “Pueden contar con Galicia, queremos seguir aportando desde esta tierra nuestra lealtad a la Corona y al resto del país y de Europa unida, para ganar libertad y prosperidad por la vía de los hechos, la experiencia, la responsabilidad y la unidad que nos piden los gallegos, sin ocultar ni rechazar esa amenazas frente a las que nos piden que les ayudemos”.