Feridas unha muller e unha nena nun accidente múltiple en Mos

PONTEVEDRA. EP. Unha muller e unha menor resultaron feridas nunha colisión múltiple no concello pontevedrés de Mos, na que se viron implicados catro vehículos. Tal e como informou o 112 Galicia, tivo coñecemento do suceso a través da chamada dun particular ao fío das 11,45 horas deste domingo. No seu relato, informaba dunha colisión entre diversos vehículos na A-55, ao seu paso pola parroquia de Sanguiñeda, dirección Tui. Desde o 112 solicitouse a intervención dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que, logo de prestar os primeiros coidados aos involucrados, confirmaron o traslado da nena ao Hospital Álvaro Cunqueiro. De acordo coa información facilitada ao 112 polos equipos de intervención que acudiron ao lugar, outra das persoas afectadas polo impacto en cadea, unha familiar da menor, tamén resultou ferida. Ademais dos sanitarios, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) pediu a colaboración dos axentes da Garda Civil de Tráfico e da Policía Local, así como dos membros de Emerxencias de Mos e do servizo de mantemento das estradas.

FERIDO UN MOTORISTA EN VIGO

Por outra banda, unha colisión entre un autobús e unha moto en Vigo saldouse cun ferido, o motorista, que foi trasladado ao centro hospitalario de referencia.

O accidente, que tivo lugar na rúa Coruña, foi notificado ao 112 Galicia ao redor das 12,15 horas, cando un alertante particular informou do sucedido ao servizo e especificou que ningún dos pasaxeiros do autobús estaba ferido. Até o lugar acudiron os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 e os axentes da Policía Local. Igualmente, desde o 112 pasouse aviso aos Bombeiros de Vigo e aos membros de Protección Civil, por se fose necesaria a súa colaboración.