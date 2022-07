Ferido grave un menor ao ser arroiado por un tren en Viveiro

SANTIAGO. EUROPA PRESS. Un menor tivo que ser trasladado en helicóptero medicalizado após ser arroiado por un tren nas proximidades da Praza Donapetry do municipio lucense de Viveiro. Segundo trasladou o 112 Galicia, os feitos sucederon sobre as 20,30 horas deste venres. Nese momento, o persoal de Adif daba aviso á central de emerxencias de que unha persona fora alcanzada por un tren nese punto. Fontes consultadas por Europa Press sinalaron que o menor se atopaba na zona do túnel de Campo Urraca, onde hai un apeadeiro. Ao parecer, o rebufo do tren provocaría que o neno sufrise un forte impacto e se golpease.

Con esta información, os xestores do 112 puxeron os feitos en coñecemento do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que mobilizou até o punto un helicóptero medicalizado que tomou terra nun campo de fútbol nas proximidades do lugar. Unha UVI móbil trasladou ao menor até o campo de fútbol. Desde alí, a aeronave trasladou ao ferido ao Hospital Materno Infantil da Coruña. Ademais dos medios sanitarios, tamén foron informados os Bombeiros de Viveiro, os axentes da Policía Nacional, da Policía Autonómica e da Policía Local, así como os efectivos do Servizo Municipal de Protección Civil da localidade. Así mesmo, Adif informou na súa conta de Twitter sobre as 21,30 de que a vía entre Xove e Viveiro atopábase interceptada por un accidente e que os pasaxeiros dos trens afectados serían trasbordados por estrada até o seu destino. Ás 22,45 horas comunicou que a circulación xa estaba restablecida.