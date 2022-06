Fernández Lores volverá a ser candidato á alcaldía da cidade pontevedresa

Santiago. Miguel Anxo Fernández Lores chegou á alcaldía do BNG en Pontevedra no ano 1999, e aí sigue rexendo a política municipal da cidade no seu sexto mandato.

Este xoves, a portavoz nacional, Ana Pontón, desprazouse a Pontevedra para acompañar a Lores, no seu anuncio público de que está decidido a revalidar a confianza da súa veciñanza volvendo encabezar a candidatura do BNG nas próximas eleccións municipais de 2023.

Lores asegurou estar no seu “mellor momento” desde que goberna esta cidade galega e avanzou que afrontará este novo reto electoral “máis ilusionado e motivado que nunca”.

Avanzou que se poñerá á fronte dun proxecto “a medio prazo” ao que puxo un horizonte temporal definido, que situou en “oito ou dez anos vista”, o tempo que necesita, afirmou, para completar os obxectivos que se marca para esta “nova etapa”.

Tras apuntar con orgullo que “o feito, feito está”, o candidato do BNG pediu a confianza dos pontevedreses para cumprir nove retos nos próximos anos, empezando por ofrecer á cidade e a todo o rural do municipio a “máxima calidade de vida”.

Que os cidadáns sexan tratados “coa máxima equidade”, que Pontevedra sexa un referente internacional “cada vez en máis ámbitos”, estimular a “explosión creativa” na cidade ou afianzar o seu “gran dinamismo” social, económico, ambiental ou deportivo son os seus desafíos.

A eles, o candidato do BNG sumou a posta en valor das potencialidades de Pontevedra, poder gozar dunha ría “a pleno rendemento”, impulsar novas infraestruturas ou defender unha ecoloxía urbana “de vangarda”.

“unha alegría especial” para Pontón A confirmación de que volvería a ser candidato á alcaldía de Pontevedra supuxo “unha alegría especial” para a nacionalista Ana Pontón.

“Todo o BNG ten mirado para o BNG de Pontevedra para aprender como se pode gobernar para mellorar a vida das persoas, como se pode usar o goberno como instrumento de transformación en positivo da sociedade e eu mesma teño aprendido moito do seu xeito de afrontar os problemas, da súa forza e cohesión como colectivo”, salientou Pontón durante a súa intervención.

A líder nacionalista resaltou unha das cuestións que considera parte fundamental do éxito do BNG na cidade do Lérez: a confianza que teñen nas súas posibilidades e a confianza que teñen na sociedade pontevedresa, “para desde esa confianza buscar solucións e alternativas do máis avanzadas pero adaptadas á nosa realidade, neste caso á realidade de Pontevedra”.

“Porque si, hai algo especial que se chama Lores, que ten algo que non se aprende nin se pode aprender, esa ilusión permanente e infinita por facer avanzar Pontevedra, e cando fala da súa cidade todo é namoramento, paixón desbordante é entusiasmo contaxioso polo futuro de Pontevedra”.

A líder do BNG ve ao alcalde pontevedrés cheo de ilusión e coa mesma forza para seguir liderando a Boa Vila que cando asumiu a Alcaldía por primeira vez, “mirando a un futuro mellor e coas ideas claras”, froito do seu profundo coñecemento da cidade que transformou ao longo de dúas décadas de goberno. redacción