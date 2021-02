Ferraz da un apoyo claro a Caballero y le pide que se presente a las primarias

··· El PSdeG tiene voluntad de celebrar la conferencia política que había anunciado Gonzalo Caballero tras las elecciones autonómicas de julio, pero cuya cita se está retrasando por problemas derivados de la pandemia del coronavirus. Al mismo tiempo, la cúpula de la formación del puño y la rosa en Galicia se mantiene abierta a la incorporación en el futuro de nuevos miembros, como sucedió hasta ahora con el eurodiputado lalinense Nicolás González o el coordinador de los parlamentarios socialistas en Cortes, el pontevedrés Guillermo Meijón. En todo caso, desde la formación sostienen que lo importante a día de hoy no son los debates internos sino la lucha contra la pandemia que generó un severa crisis sanitaria, económica y social. “Agora non toca falar do congreso”, porque falta un año, explican y añaden que será un proceso en el que en su momento “vai poder xogar quen queira”. Pero, a día de hoy, zanjan, el PSdeG “está e debe estar no combate da pandemia do coronavirus, que é no asunto que está toda a sociedade galega”.