Ferraz no ve un inflado fraudulento del censo en As Pontes

POLÉMICA. Ferraz rechazó la denuncia de la dirección del PSdeG, encabezada por Gonzalo Caballero, sobre un “inflado fraudulento” de los militantes en la agrupación local socialista de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), liderada por el secretario provincial, Valentín González Formoso, de quien voces socialistas apuntan que dará un paso adelante a finales de la próxima semana de cara a las primarias para liderar el partido en Galicia. En una comunicación emitida a ambas partes del proceso y a la que tuvo acceso Europa Press, el Departamento de Atención al Militante y la Ciudadanía de Ferraz responde que “no se ha vulnerado en ningún aspecto” el artículo 435 de los Estatutos del partido, que se refieren a la tramitación de solicitudes de afiliación. Este órgano “no tiene pruebas de que los datos expresados en las solicitudes no sean correctos. A los nuevos militantes se les ha enviado comunicaciones, sin haber recibido ninguna reclamación de anulación de su afiliación por parte de los interesados”, recalca este órgano, que tampoco ve que se aporten “pruebas concretas” sobre el supuesto fraude. La dirección del PSdeG había denunciado el pasado 9 de julio que, entre los días 28 de junio y 2 de julio, se registró en la agrupación de As Pontes un incremento del 108 % de los militantes, al pasar de 111 a 231. En el texto enviado a Ferraz, el secretario de Organización del PSdeG, José Antonio Quiroga, tachó la operación de “fraudulento inflado” de censos vía “incorporaciones masivas y afiliaciones fantasma”, como “una estrategia para pervertir la voluntad de la militancia en los procesos congresuales internos” . ecg