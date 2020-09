Ferrol reclama a Narón pagos por el servicio de depuración

Ferrol. El portavoz del gobierno municipal de Ferrol, Julián Reina (PSOE), acusa al Ayuntamiento de Narón (A Coruña) de no pagar “lo que se le está liquidando” por el servicio de depuración, concretamente por el trabajo realizado por Emafesa en la Estación depuradora de aguas residuales (Edar) de Cabo Prioriño, que comparten ambos municipios. Reina lamentó que en último pleno no se pudiera abordar, por superar el horario establecido, “la desestimación de las alegaciones presentadas por Narón” en relación a las liquidaciones realizadas. El municipio que preside Marián Ferreiro (TeGa) no pagó íntegramente las cantidades reclamadas, al entender que no están justificadas, y por ello ha ingresado solo una parte y al mismo tiempo ha presentado alegaciones por el impago pendiente. “Narón tiene que hacer frente a las liquidaciones, a los pagos pendientes”, señaló el edil ferrolano, que insta a “normalizar la situación”. “No consideramos justo que Ferrol tenga que asumir el coste de la depuración de Narón”, sentenció. ECG