Fin de semana de poca playa con aire húmedo, nubes y lluvia ocasional

el tiempo. Pese a estar ya en el mes de julio, en pleno verano, los amantes de la playa no van a tener suerte este fin de semana. La meteorología, por lo que apuntan los expertos, no va a acompañarles demasiado y no se prevén aglomeraciones en los arenales gallegos. Habrá que esperar unos días más aún.

Después de que en la jornada del viernes se perdiera la influencia anticiclónica, con una noche donde estaba previsto que se registrasen precipitaciones repartidas por la comunidad, este sábado Galicia queda en un régimen de viento del suroeste que traerá aire húmedo. Así, el cielo estará parcialmente cubierto, con más nubes en la franja costera, donde se podrá registrar alguna lluvia ocasional y con más claros en el interior. Según información publicada por Meteogalicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, el viento soplará flojo del suroeste.

Máximas de 28 en Ourense y mínimas de 15 en Santiago. Por su parte, las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, mientras que las máximas experimentarán un ligero descenso. De este modo, en las ciudades gallegas Meteogalicia apunta que las máximas subirán hasta los 28 grados en Ourense, mientras los valores mínimos descenderán hasta los 15 grados en Lugo, Santiago de Compostela y A Coruña. ecg