Financiación Ignicia a outros dous proxectos de investigación na USC

Santiago. Os proxectos de investigación da Universidade de Santiago denominados Traffikgene, Novos vehículos peptídicos para aplicación en terapia xénica e Ecopbone Implantes óseos avanzados mediante tecnoloxía supercrítica acaban de recibir preto de 800.000 euros de financiamento ao abeiro do Programa Ignicia da Xunta a través da Axencia Galega de Innovación. Este programa apoia aqueles proxectos que aborden probas ou actuacións posteriores á obtención do resultado de investigación que se pretende explotar e que permitan validar unha tecnoloxía en condicións reais ou contornas industriais.

O investigador Javier Montenegro, do Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares da USC (CiQUS), coordina este proxecto centrado no desenvolvemento e síntese de novas moléculas para protexer e entregar ácidos nucleicos, como o ARN mensaxeiro (mARN), no lugar apropiado, de forma eficiente e non tóxica.

Javier Montenegro traballa con novos péptidos, pequenas proteínas que actúan como vehículos de transporte que trasladan o material xenético ao interior das células para que poidan cumprir a súa función. O proxecto desenvolvido no CiQUS prevé alcanzar aplicacións en diversas áreas da biotecnoloxía, desenvolvendo unha eficiente ferramenta de transporte de ácidos nucleicos para a nova xeración de vacinas baseadas en ARN e no emerxente campo da inmunoterapia do cancro. Este proxecto foi financiado cunha achega de 490.200 euros.

Pola súa parte, Carlos A García González, profesor do departamento de Farmacoloxía, Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica da Facultade de Farmacia da USC é o responsable da outra investigación que ten por obxecto a transferencia ao mercado duns implantes óseos sintéticos biodegradables, de biofuncionalidade avanzada e fabricados mediante a tecnoloxía do CO2 supercrítico, un método de procesamento único en canto a prestacións e respectuoso co medio ambiente.

Esta tecnoloxía para medicina rexenerativa ten sido protexida con dúas solicitudes de patentes estendidas internacionalmente como resultado da investigación desenvolvida nos últimos sete anos na USC por Carlos García en estreita colaboración cos grupos I+D Farma e GIPA da USC. r.m.a.