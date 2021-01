Fiscalía no se amilana y pide el procesamiento de los Santórum y del agente corrupto del SVA

Pablo Suárez Vázquez es el funcionario de Aduanas de Vilagarcía que fue detenido en Madrid, junto a su pareja, Mónica Fernández, y el colombiano René Robledo, que formaba parte, según la fiscalía, del entramado delictivo de los Santórum. Como ya informó EL CORREO en junio del pasado año, fue apresado tras haber recibido 368.000 euros del ciudadano sudamericano al que, presuntamente, habría entregado sobre cinco kilos de cocaína por orden del jefe del clan Santórum.

Al aduanero se le incautaron en su coche, un Audi Q5 nuevo, y en su chalé en Vilagarcía hasta 15 móviles de última generación (Iphone, Huawei o Samsung), teléfonos satélites y encriptados junto a 24 tarjetas SIM activas pertenecientes a compañías españolas, portuguesas, holandesas y sudamericanas, que utilizaba de forma habitual para comunicarse con los miembros de la banda y sus contactos colombianos.

También se localizó documentación referente a otros terminales telefónicos de diferentes estados del continente americano e informes del puerto de Marín relativos a la llegada de contenedores, así como datos con indicaciones precisas “de una operación de transporte marítimo de cocaína desde un barco nodriza a unas lanchas rápidas”.

En los teléfonos de Pablo Suárez, siempre de acuerdo con lo que relata el fiscal en el auto judicial, aparecieron conversaciones con personas a las que les entregaba cocaína junto con fotos de los paquetes que previamente les enviaba y los precios que iban fijando en cada transacción: “ “Que mas papi, Ya se la mando”, (seguida de una foto de un paquete de cocaína con el logo prensado ONG). “Es la uno Papi que #me da ????/ 27 ONG/ Si ya la estoy ofreciendo papito/ La que me mando la foto/ Ok/ Yo estoy con la GOL A 31 le doy”. Es decir 27 paquetes a 31.000 euros cada uno.