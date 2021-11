Fletes por las nubes y obras con noventa días de retraso

··· Ramón Alonso y Jose Carlos García Cumplido, el presidente y el secretario general de la patronal del transporte gallego de mercancías por carretera Fegatramer, se reunieronon la conselleira de Infraestrutucras e Mobilidade, Ethel Vázquez, en la que le trasladaron la difícil situación que atraviesa el sector, que tras volver a probar su papel esencial durante la pandemia se enfrenta ahora al olvido de las administraciones. Sufren por la escalada del precio del gasóleo, la falta de conductores profesionales por las malas condiciones en que deben prestar su labor –tiempos de espera excesivos, tareas de carga y descarga– y las carencias de aparcamientos y áreas de servicio para el transporte de mercancías.

··· Fegatramer trasladó la preocupación ante el plan del Gobierno central para implantar la tasa por uso en la red de autovías que “perjudicará de forma grave la competitividad de los productos fabricados, elaborados, producidos, importados o comercializados desde Galicia”, además de desincentivar la radicación de nuevas empresas. También cargan contra las zonas de exclusión o descarbonizadas en la ciudades de más de 50.000 habitantes, que duplicará el número preciso de vehículos para el reparto, al poder utilizar únicamente furgonetas eléctricas, cuya capacidad es menor, lo que encarecerá el servicio.

··· Igualmente, se analizó y se puso de manifiesto la poca utilidad de los Fondos Europeos para la renovación de la flota, al dirigirse solo a vehículos híbridos y eléctricos, dado que al día de la fecha tienen un coste inasumible, no se dispone de puntos de recarga en la red de carreteras, no hay oferta suficiente de estos y sobre todo porque no dan respuesta a los requerimientos y necesidades del mercado actual del transporte de mercancías, es decir, no son operativos. Por último, se la cerrazón del Ministerio en relación con los diésel de última generación Euro VI y más cuando se abren importantes posibilidades de futuro con los nuevos vehículos diésel Euro VII. Por otro lado, las distintas organizaciones territoriales integradas en Fegatramer, comenzarán a realizar toda una serie de reuniones de asociados en distintos puntos de Galicia, para analizar la situación que está viviendo el sector, las necesidades y demandas más urgentes del mismo y en su caso las posibles de medidas de actuación a emprender.