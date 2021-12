Formación agroforestal, o camiño para potenciar o sector primario

Apostar polo rural é a idea que moitos mozos e mozas galegas teñen en mente. De aí que a formación previa –teórica e práctica– sexa un aspecto fundamental para así pasar a traballar na explotación gandeira ou agrícola familiar ou incluso emprender un negocio propio neste sector tendo os coñecementos necesarios.

Hai unhas semanas publicábase neste medio unha reportaxe amplia na que titulabamos por “O campo ten relevo xeracional” e na que contactamos con catro recén incorporados ao sector que nos contaron o motivo de optar por esta saída laboral. Agora, para coñecer a oferta formativa e a súa demanda establecemos contacto co CFEA de Sergude, que é un dos seis Centros de Formación e Experimentación Agraria que dirixe a Consellería de Medio Rural, e por outra parte co EFA Fonteboa de Coristanco, centro de promoción rural que está incluído na Fundación Galicia EFA.

CFEA DE SERGUDE No CFEA Sergude ofértanse catro ciclos formativos: o ciclo medio de Aproveitamento e conservación do medio rural, que se corresponde coa parte forestal no que se cubriron as vinte prazas ofertadas para o primeiro curso; o medio de Produción agropecuaria con dezanove das vinte prazas totais e o ciclo superior de Gandaría e asistencia en sanidade animal con 22 prazas. “Para o superior tivemos unha gran demanda, unhas 105 solicitudes”, afirma Juan Carlos Ferreras, director do CFEA de Sergude dende xuño do ano pasado. A maiores ofértase un ciclo medio de Produción agroecolóxica para adultos, no que te matriculas por asignaturas. De 15 prazas cubríronse trece. “Temos un total de 136 alumnos dos cales 56 están internos na residencia. Son de toda a xeografía galega aínda que é certo que unha gran porcentaxe procede de zonas gandeiras. Incluso hai unha alumna de Valencia e outra de Canarias”, explica Ferreras. Esta última cifra sufriu un incremento dun 10 % con respecto aos cursos anteriores á pandemia. “Rondabamos os 120 ou 125 alumnos”, detalla.

O centro sitúase en Quián, unha aldea da parroquia de Sergude, municipio de Boqueixón. Contan cunha finca de aproximadamente cen hectáreas, das cales preto da metade están adicadas a plantacións forestais e repoboacións. “O alumnado do ciclo de Conservación do medio rural fai aí as prácticas”, apunta. Outra pequena parte do terreo adícase aos cultivos de horta: hai dous invernadoiros duns mil metros cadrados, horta en exterior e froiteiros. Preto de corenta hectáreas están adicadas ao gando vacún. “Temos unha explotación de vacas de leite en pasto, polo que sembramos dúas hectáreas de millo forraxeiro para ensilar e dar alimento a un censo de cincuenta cabezas de animais”, comenta. Tamén teñen cabalos, cabras galegas, porcos celtas e galiñas. No seu coidado participan os alumnos e alumnas de distintos ciclos e cursos. Por outra parte, mínimo dúas veces ao mes realizan visitas a granxas, centro hípicos ou laboratorios para ver a parte práctica de certos contidos que se están explicando nese momento nas aulas.

“É importante que o alumando coñeza de primeira man a realidade dos distintos aspectos que ten a gandaría, produción agraria ou veterinaria, entre outros”, di.

Unha porcentaxe considerada de estudantes son fillos de gandeiros ou agricultores que queren continuar co relevo xeracional da súa explotación. “Optan por matricularse aquí para mellorar a súa formación e ser máis eficaces no traballo e xestión das súas explotacións”, indica. Por outra banda, hai mozos e mozas que deciden cursar un destes ciclos porque “teñen a intención de instalarse no medio rural” a pesar das dificultades que sofre o sector na actualidade.

EFA FONTEBOA Situado en Coristanco ofrece Formación Profesional Agraria. Impártense os CFGM de Produción agropecuaria e os CFGS de Gandería e asistencia en sanidade animal e Paisaxismo e medio rural 2. En Produción agropecuaria a matrícula no presente curso é de 30 en 1º e 27 en 2º. “Respecto a cursos anteriores hai un crecemento sostido. O número de prazas autorizadas ata o curso 19/20 era de 20 por curso e dada a demanda crecente solicitouse un aumento a 30 prazas”, informa Luis García Fernández, director do Centro de promoción rural Efa Fonteboa. En Gandaría e asistencia en sanidade animal a matrícula é de 20 alumnos/curso, todas as prazas autorizadas. “Todos os anos hai máis solicitudes que prazas ofertadas”, recalca. Por último, en Paisaxismo e medio rural sobre as 20 prazas autorizadas en cada un dos cursos, a matrícula é de 12 alumnos en primeiro e 14 en segundo.

O plantexamento educativo do Centro de Promoción Rural – EFA Fonteboa baséase na idea de ofrecer un proxecto educativo diferente para o desenvolvemento rural. “Todos os alumnos que acceden á FP de Fonteboa veñen cun proxecto profesional, que ao longo da formación vaise perfilando e concretando. A metodoloxía da alternancia e todas as actividades asociadas axudan a isto”, comenta García. A maior parte dos alumnos que terminan os seus estudos en Fonteboa incorpóranse ao medio rural: propia explotación agrogandeira, empresas de servizos ou traballos por conta allea.

O centro conta coa acreditación do programa europeo Erasmus+. As estancias do alumnado no estranxeiro supoñen a realización de prácticas en empresas referentes do sector, o que permite a profesionalización do alumnado. Este programa tamén está en marcha no CFEA de Sergude.

“Os alumnos que estudan aquí, gran parte son fillos de gandeiro, síntense moi orgullos do que teñen e mostran valor de coller a granxa de seus pais. Outros queren traballar en algo relacionado co sector primario, e hai unha corrente importante a mellorar as condicións laborais dos agricultores e gandeiros. Ademais, agora as explotacións buscan persoas cualificadas, que sexan autónomos e fagan a muxidura, o carro mezclador, inseminar... Sen dúbida son a xoia do sector agrario”, aporta Constante Lorenzo Santos, coordinador de ciclos superiores en EFA Fonteboa. Engade tamén que se percibe moita unión entre o alumnado. “Son rapaces que disfrutan moito dos animais e da cultura do rural. Son apasionados deste mundo e aínda que nós os formamos e orientamos na medida do posible, eles xa veñen con moito na cabeza”, afirma.